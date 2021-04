Campaña global intenta entregar 1,800 millones de vacunas más a países pobres

Estados Unidos y la alianza para las vacunas Gavi lanzaron este jueves una campaña global que busca recaudar al menos 2,000 millones de dólares más para entregar antes de que acabe el año 1,800 millones de dosis adicionales de la vacuna de la COVID-19 a países pobres.

Con la advertencia de que el suministro global de vacunas está "increíblemente constreñido", la alianza Gavi estableció un nuevo objetivo de financiación para lograr un reparto más equitativo de los sueros, y anunció que ya ha conseguido casi 400 millones de dólares de su meta de 2,000 millones para este año.

"Necesitamos urgentemente compromisos de 2,000 millones de dólares más de los donantes, además de 1,000 millones de países que reciben apoyos de bancos de desarrollo multilateral", dijo el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, durante una conferencia virtual organizada por Estados Unidos.

JUNIO, LA META PARA RECAUDAR LOS FONDOS

Para conseguirlo, el mecanismo Gavi Covax AMC -vinculado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que recauda inversiones para entregar vacunas a 92 países en vías de desarrollo- celebrará una cumbre en junio, que estará presidida por Japón y servirá como broche final a la campaña lanzada este jueves.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que, gracias a las contribuciones iniciales a Covax de los países desarrollados, la alianza Gavi ya está "en camino de cumplir su objetivo inicial de entregar vacunas a al menos el 20 % de las personas" en esas 92 naciones en desarrollo "antes de que acabe el año".

"Si aportamos 2,000 millones de dólares más a Covax, podemos llegar a aproximadamente el 30 % de los habitantes de esos países, en lugar del 20 %. Piensen en toda la gente a la que ayudaría ese objetivo", añadió Blinken durante una intervención grabada en video en la conferencia virtual.

Estados Unidos ya donó en febrero 2,000 millones de dólares a la alianza Gavi, que participa en Covax, y ha prometido entregar otros 2,000 millones de dólares más a esa iniciativa a lo largo de 2021 y 2022.

Durante su intervención, Blinken no aclaró cuántos de esos nuevos 2,000 millones se entregarán antes de que acabe este año para cumplir con la petición urgente de Gavi, e insistió en pedir a otras potencias que aumenten sus contribuciones, porque Estados Unidos ya ha aportado el 40 % de las donaciones al mecanismo hasta ahora.

CASI 400 MILLONES RECAUDADOS

La conferencia virtual de este jueves permitió recaudar casi 400 millones de dólares más, entre ellos 258 millones de dólares de Suecia, 47.2 millones de Holanda y 8 millones de Dinamarca.

Portugal prometió más de 800,000 dólares para el mecanismo, mientras que Liechtenstein dijo que donará 106,000 dólares.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, prefirió hacer una aportación en forma de vacunas, al informar que donará a Covax más de 1.6 millones de dosis, suficientes para proteger a 800,000 personas contra la COVID-19 en la región del Pacífico.

España no anunció un nuevo compromiso durante la conferencia, pero prometió hacerlo pronto y recordó que la Comisión Europea ya ha aportado más de 2,200 millones de euros (2,630 millones de dólares) a esa plataforma.

"España aumentará sus contribuciones al AMC y a Covax", aseguró la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

UNA 'DISPARIDAD CHOCANTE'

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió por su parte en que sigue habiendo una "disparidad chocante y creciente en la distribución global de las vacunas".

Algunos de los países a los que se pretende ayudar "no han recibido ninguna vacuna", denunció, mientras que otros "no han recibido suficientes y ahora algunos no están recibiendo a tiempo su segunda ronda" de dosis, por lo que se necesita que "todas las naciones" desarrolladas contribuyan a Covax.

Desde que Covax envió sus primeras vacunas, un paquete que llegó en febrero a Ghana, se han trasladado más de 38 millones de dosis a 113 países en todos los continentes, de acuerdo con la alianza Gavi.

LA IMPORTANCIA DE DONAR LOS EXCEDENTES

Muchos de los participantes en la conferencia destacaron que no solo basta con donar fondos, sino que es necesario que los países que tienen contratadas más dosis de vacunas que las que necesitan las compartan "lo antes posible", en palabras de Berkley, el director ejecutivo de Gavi.

Eso permitiría proteger "a las poblaciones de alto riesgo durante este periodo de suministros escasos" de las vacunas, añadió.

También el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, pidió acelerar las donaciones de vacunas a "los países que tienen perspectivas de excedentes".

Nadie mencionó de forma explícita a Estados Unidos, pero el país norteamericano ha recibido críticas, porque, a pesar de que se ha garantizado muchas más dosis de las que necesita para vacunar a toda su población adulta, hasta ahora solo ha accedido a entregar 4 millones de unidades a México y Canadá.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este mes que espera empezar a compartir con otros países su inventario de vacunas antes de septiembre, pero Gavi y la OMS han dejado claro que los suministros se necesitan antes.

UN REPARTO 'DESIGUAL' EN LATINOAMÉRICA

En ese sentido, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, opinó durante la conferencia que todos los países, grandes y pequeños, deben "hacer su parte" para que "la vacunación en las naciones en desarrollo no dependa de la voluntad de ninguna potencia mundial".

Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, advirtió que el reparto de vacunas en las Américas "ha sido desigual" y que muchos países "no han podido conseguir todavía dosis suficientes para cubrir a más de la mitad de su población".