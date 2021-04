Personal del Municipio de Torreón no ha violado ley electoral: alcalde

Hasta ayer miércoles no se habían registrado agravios contra la Ley Electoral de parte de los integrantes de la administración municipal de Torreón, así lo afirmó el alcalde Sergio Lara Galván, quien señaló que se han completado diversas capacitaciones y se mantiene una vigilancia “estricta” sobre los funcionarios de todas las áreas, esto en el marco del presente proceso electoral.

Lara Galván dijo que además se tienen precauciones diversas en la realización de eventos públicos, mismos en los que se evita mostrar el logotipo de la presente administración, además de que no se mencionan aspectos como el gasto, detalles técnicos y otra información que pueda suponer una promoción explícita del beneficio que se brindará a los sectores en cuestión.

“Cuidaremos las formas y demás, pero la ‘chamba’ pues no para… Hemos estado atentos y no hay ninguna (acción) que violente la normativa, si llega a haber denuncias pues se realizarán y se atenderán en consecuencia, pero todo mundo sabe ya que todo el trabajador adscrito al municipio lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”.

Recordó que es el tercer proceso electoral que ha pasado la presente administración, por lo que se tiene la experiencia necesaria en el tema del “cuidado” en las actividades oficiales, no obstante dijo que existe la apertura necesaria para que cualquier persona que detecte una situación irregular interponga las quejas o denuncias correspondientes, ello además significará una reacción inmediata de parte del Ayuntamiento.

“Es la tercera elección que nos toca enfrentar como administración, en la administración de un año (2018) se dio la elección para esta de tres años, luego el año pasado tuvimos elecciones, luego en este año volvemos a tener elecciones, entonces las normativa no cambia gran cosa, ya más capacitados no pueden estar”, indicó.