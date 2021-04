'Paquita la del Barrio' enseña cómo acomodar la mollera en video

"Paquita la del Barrio", candidata a diputada local en Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano, ha causado varias reacciones por un video en el que hace recomendaciones para acomodar la mollera sumida en un bebé.

Como parte de su estrategia de campaña rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el mundo artístico como Paquita la del Barrio, ha publicado una serie de videos para dar consejos.

Hasta el momento, Paquita la del Barrio lleva publicados cinco videos con la misma dinámica en los que ella recibe una llamada de una mujer que le pide consejo para diversas situaciones.

"Mi niño está mal de la mollera"

Uno de estos seriales fue sobre como acomodar la mollera a un bebé.

"Necesito tu consejo porque estoy muy preocupada, pues me dijeron que mi niño está mal de la mollera y no sé qué hacer?", le pregunta la mujer por teléfono a Paquita la del Barrio.

El video ya no se encuentra en sus redes sociales, pero varios usuarios lograron guardarlo y compartirlo desde sus perfiles.

"Pon tu negocio"

Paquita la del Barrio, intérprete de la famosa canción “Rata de Dos Patas”, también ha dado consejos de cómo cuidarse de los resfriados o que hacer con la familia en temporada de vacaciones.

En su última entrega, la mujer le pide consejo ya que quiere poner un negocio, pero tiene miedo de lo que diga su familia y su marido.

En respuesta, Paquita le dice que no haga caso de lo que diga la gente y que ponga su negocio. "En un matrimonio debemos trabajar el hombre y la mujer... tu tienes que trabajar o no tener marido, no sé, tu tienes que trabajar, así es como se sale adelante".