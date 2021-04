'Selección tienta a Vela pese a rechazo y a Chicharito no lo llaman'

Uno quiere regresar y no lo llaman. El otro no quiere volver y lo siguen tentando.

Javier Hernández y Carlos Vela viven realidades diferentes en el inicio de su campaña en la Major League Soccer. Para "El Chícharo", este torneo es su revancha y así, dice, volverá el Tricolor, y la Hiena ahora quiere coronar con un título sus buenas temporadas y de la Selección Nacional... Ni se acuerda.

No he cerrado las puertas a la Selección, y no he jugado ningún partido aún para que me vean, así que el que tiene que abrirse las puertas soy yo y ojalá ese nivel que adquiera le guste al técnico", dijo Hernández en conferencia de prensa. Hasta ahora, no ha habido acercamientos con la Federación Mexicana de Futbol o Gerardo Martino: "Eso se va a dar cuando dé buenas cosas en mi club, por eso lo primero es el LA Galaxy y si todo conspira a favor, quizá pueda volver a vestir la verde. Yo, encantado en regresar".

Pero Carlos Vela ni se preocupa por el tema; el delantero del LAFC vuelve a dar largas a su posible regresar a la Mayor o a la Selección Olímpica... Cuando se le preguntó al futbolista si le gustaría ir a Tokio, se limitó a comentar: "No tengo mucho que decir al respecto, porque no soy el que decide".

Uno quiere y no lo llaman y el otro no quiere ni que lo llamen.