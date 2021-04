J Balvin y Valentina Ferrer comparten primeras imágenes de su embarazo

Tras meses de rumores, finalmente, J Balvin y su pareja la modelo argentina Valentina Ferrer, confirmaron que se convertirán en padres con las primeras imágenes de su embarazo.

Y es que el reguetonero colombiano y la futura madre de su bebé, posaron para la portada de la edición de mayo de la revista Vogue México y Latinoamérica.

Ferrer, además de mostrar su pancita a través de su sesión de fotos captadas por el lente del fotógrafo An Le para la publicación, habló sobre cómo fue que se enteraron ella y el intérprete de Azul que serán papás.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", reveló a la revista.

Respecto a cómo recibió la noticia J Balvin, Ferrer declaró: "Él se quedó helado. Estaba feliz pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, guindado. Se lo dije en persona, pero así quedó".

Valentina tendría siete meses de embarazo aproximadamente, de acuerdo a información proporcionada por el programa El Gordo y la Flaca, donde se reveló que en febrero la modelo tenía cinco meses de gestación.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el nombre, sexo o la fecha estimada de nacimiento del bebé, pues la pareja ha mantenido todo lo relacionado con su embarazo en total intimidad.

J Balvin y la modelo se conocieron por primera vez en 2017, cuando Ferrer fue elegida para protagonizar el videoclip musical del sencillo del cantante, Sigo extrañándote.

Meses después sonaba una posible relación entre Ferrer y el artista, pero no fue hasta mayo de 2019, en la ceremonia de los Premios Grammy, que la pareja confirmó su estatus. Desde entonces, se han dejado ver juntos y tomados de la mano en alfombras rojas, semanas de la moda y en una que otra publicación en las redes sociales donde demuestran su amor.