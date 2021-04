Muy alto, consumo de agua en ciudad de Durango

Cada duranguense consume más de 300 litros de agua al día, cifra muy superior al promedio nacional y a la recomendación mundial, indicó Rodolfo Corrujedo Carrillo, titular de AMD.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona necesita 100 litros de agua al día, aunque dicha cantidad podría reducirse a 50 litros, como medida de ahorro.

El promedio nacional en el consumo diario de agua pr capita rebasa los 200 litros, lo cual ubica a México como un país que realiza un consumo excesivo de este elemento.

"Pero en Durango, el consumo diario de agua, anda arriba de los 300 litros por habitante, como si nunca se fuera a terminar", manifestó.

Ahora si hay agua, pero no se podrá decir lo mismo dentro de cuatro o cinco años, cuando se tengan que tomar medidas drásticas para evitar el desperdicio.

El director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), mencionó que en temporada de calor suele utilizarse más el vital líquido, su consumo se incrementa por lo menos un 15 por ciento.

Dicha situación ocasiona que la presión merme y que el agua no llegue como debiese a las zonas más altas de la ciudad.

COBERTURA

Actualmente hay agua suficiente para atender los requerimientos de la ciudad, pero el problema se presenta cuando se registra un uso excesivo.

"La gente sigue gastando el agua en regar las baquetas, así como en lavar los vehículos con manguera", señaló.

Corrujedo Carrillo manifestó que en el marco del inicio de la temporada de calor, es oportuno conminar a la ciudadanía a utilizar de mejor manera el vital líquido.

"Hay que valorar que todavía contamos con este preciado recurso, pues el día que escasee todos nos vamos a lamentar de haberla desperdiciado", expuso.

El desperdicio de agua no corresponde a un sector de la población en particular; no tiene que ver con la condición socioeconómica, sino más bien con la formación cívica y ética.

El desperdicio del agua puede presentarse en las colonias populares, así como en fraccionamientos catalogados como exclusivos.

La gente sale a lavar con manguera el área de tránsito vehicular, sus banquetas, automóviles y hasta las fachadas de sus domicilios.