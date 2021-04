A través de Facebook Live, ayer El Siglo de Torreón entrevistó a María del Rocío Rebollo Mendoza, candidata a diputada federal por el Distrito 02, de la mano de la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).

"He estado platicando con muchísima gente de todo el distrito, pero particularmente Gómez Palacio que es la cabecera, el mismo tiene 10 municipios, llegando hasta Guanaceví. He encontrado que somos gente muy optimista, muy echada para adelante, seguimos con esa gran cualidad como laguneros", consideró Rebollo

Aunque, acotó, "la gente se ha sentido hasta cierto punto abandonada ante la situación que se ha vivido de la pandemia, donde ha habido una ausencia de acompañamiento de las autoridades, tanto en el tema económico como de salud".

La candidata indicó que en la anterior legislatura cuando representó a Gómez Palacio y Lerdo, era una problemática "muy similar, ahora el sector urbano, industrial y agropecuario de (GP), así como Mapimí, Tlahualilo y el resto de municipios tienen en común la necesidad de infraestructura para sus cabeceras y comunidades y también tienen la necesidad de proyectos y programas del campo que han dejado de recibirse".

Apuntó que se suma la falta de medicamentos y de becas para otros niveles educativos que no cuentan con los recursos para seguir las clases en línea.

"Les he dado resultados y esa es la gran diferencia, no importa si voy por el PAN, PRI o PRD, voy por la gente, por Gómez Palacio, por mi distrito, voy porque las cosas que se necesiten, lleguen. Qué bueno que se apoye al sur de México, pero también ocupamos de recursos para seguir adelante", afirmó la también exalcaldesa y además descartó repetir en este puesto, "no está en mi proyecto eso, voy por la diputación federal, mi esfuerzo es poder coadyuvar a que a los municipios de su distrito y al estado les vaya bien presupuestalmente, que lleguen los programas que necesitamos que regresen con otro nombre, pero que vuelvan a dar el servicio".