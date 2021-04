Lucía Méndez charla en exclusiva de sus nuevos proyectos

En su biografía de Instagram dice "Diva de México" y vaya que lo es, ya que el significado de la palabra "diva" se refiere a una artista que ha destacado en diversos sectores del entretenimiento a nivel nacional e internacional.

La oriunda de León, Guanajuato Lucía Méndez lo es. Su fama, gracias a su telenovelas, películas o producciones discográficas, ha alcanzado países tan lejanos como Rusia o tan cercanos como lo son Estados Unidos y Guatemala.

Esta semana, la actriz dará de qué hablar, ya que hoy estrenará por YouTube su programa Lucía Méndez Presenta y el viernes lanzará un nuevo sencillo a las plataformas digitales, de nombre Se te acabó tu fiesta.

La intérprete de Corazón de piedra aprecia mucho la Comarca Lagunera porque aquí tiene bastantes seguidores y algunos familiares, es por eso que ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que recalcó que se encuentra emocionada de ofrecer su emisión, que tendrá como madrina a Frida Sofía.

"Está muy agradable la entrevista con Frida Sofía, ya la verán. No les voy a contar nada de lo que verán, la tienen que ver este 15 de abril a las 2:00 de la tarde por mi canal de YouTube. Frida es una chica muy talentosa", dijo desde su hogar.

Ubicada en la sala de su casa, Lucía reveló que desde hace tiempo tenía ganas de realizar un programa de entrevistas, ya que tenía la "espinita" de conocer más detalles de las vidas de otros famosos. No descartó invitar a su proyecto a Verónica Castro y al mismísimo Luis Miguel.

"La cosa es que yo quería platicar por medio de este medio tan actual que son las redes y se me antojó entrarle a la onda. Quería tener charlas sobre cosas que quería saber de ciertos personajes como conductores de redes o televisión. Tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Adolfo Infante o a Elisa Beristaín, estoy poniéndome de acuerdo con Origel", comentó.

Las sorpresas con Lucía no paran, y es que además el 16 de abril espera reconquistar a sus seguidores de todas las edades con un nuevo sencillo que podría volverse un himno para las mujeres e incluso para la comunidad LGBT+.

"Es Se te acabó tu fiesta, es el segundo 'single' de mi disco Vivencias y es una rola para la diversidad. Cualquier persona que sea mal querida, que le pusieron el cuerno o que la trataron mal y que de repente abre los ojos y le dice a quien lo daña que se largue es algo que todos hemos pasado en esta vida y de eso trata la rola, por eso creo que quienes la escuchen la harán suya. A toda la humanidad le queda esta melodía".

La actriz de telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Colorina reafirmó que, pese a la pandemia, ella no ha parado de trabajar, y es que "quedarse quieta" no es algo que sea de su agrado, aunque gran parte del año pasado sí permaneció en casa para evitar contagiarse de COVID-19.

"No me paran", dijo entre risas y añadió, "lo bueno es que ya me vacunaron en Estados Unidos porque también soy ciudadana estadounidense. Ahora, de todos modos aunque nos vacunen no hay que bajar la guardia porque no sabemos si vienen más cepas nuevas".

Con todas las medidas de sanidad, Lucía y su equipo se preparan para volver a los escenarios con un nuevo tour.

"Sí vamos a tener espectáculos presenciales. Muy pronto van a saber con quién voy y cómo serán. Se trata de mi gira Vivencias, de la cual solo pude dar un show en Guatemala y se vino la pandemia; no hay duda de que esta vino a fastidiarnos la vida".

Por otro lado, Lucía comentó que no cabe de felicidad por la llegada de su nieta Victoria, misma que ha presumido bastante en sus redes sociales. La pequeña es la heredera del hijo de Méndez, Pedro Antonio Torres Méndez, y su esposa, María José Rodríguez.

"Victoria me trae loca. Es divina, está hermosa, ya va para cuatro meses. Cada vez va cambiando más y la verdad es que es un ser divino. No sabía lo que era ser abuela, pero es maravilloso. Estoy muy feliz, la verdad".

La guanajuatense expresó que si su nieta desea dedicarse a la "artisteada", la apoyará; sin embargo, a ella no le gustaría que tomara ese camino.

"Este medio es muy complicado. Si ella quiere la apoyaremos en todo, sin embargo, no me gustaría", resaltó.

Lucía iba a comer, por lo que la charla terminó. La actriz y cantante aprovechó para mandar un abrazo virtual a la Comarca Lagunera.

"Ya saben que yo quiero mucho a Torreón. Tengo familiares por allá, hay mucha familia en Torreón de mi exesposo, Pedro Torres. Por cierto, le mando un gran saludo a mi exsuegra", expresó efusiva.