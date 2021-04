Giordana Guzmán no apoya a su prima Frida Sofía

Luego de las declaraciones de Frida Sofía, su prima Giordana Guzmán le retira su apoyo. En mensajes filtrados manifiesta lo que le dolió que la sacara de su vida, sin embargo, dado que Giordana cuenta con tres cuentas diferentes, una con enfoque feminista, dijo "Les juro que lamento mucho que usara esta plataforma, pero es mentira, claro, nunca me va a constar ni a nadie, pero como la veo, lo que dice, sólo quiere ching*rnos a todos, no le importa qué ni cómo, sólo quiere j*oder porque ella cree que si todos nos morimos, se va a sentir más feliz, está mal, está enferma, y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo porque no le importa a quién se lleve entre las patas, con tal de que odien a mi familia.

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste