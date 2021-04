Personal de salud en Torreón exige ser vacunado

Trabajadores de la salud de la Comarca Lagunera se manifestaron nuevamente en Torreón para exigir que se les apliquen vacunas contra el COVID-19. Ahora fue el turno de personal médico de clínicas privadas y algunos miembros de hospitales públicos quienes alrededor de las 09:00 horas de ayer llegaron con pancartas y lonas a la explanada de la Plaza Mayor de Torreón. En las escalinatas que conducen a la presidencia municipal lanzaron diversas consignas contra las autoridades federales por haber dejado fuera de la primera etapa de vacunación a un gran número de profesionales de la salud, de servicio y mantenimiento en hospitales, así como de camilleros, paramédicos y odontólogos, entre otros.

Alrededor de las 09:30 horas, el contingente de unas 40 personas determinó iniciar una marcha sobre la avenida Morelos hasta la calzada Colón, de forma silenciosa continuaron su recorrido por la avenida Juárez rumbo al oriente, luego tomaron la calle El Siglo de Torreón hasta bulevar Revolución y finalmente a la explanada de la Clínica n.º 71 del IMSS.

En ese último punto fueron recibidos con aplausos por trabajadores de la misma clínica y hasta algunos pacientes, posteriormente lanzaron consignas y gritos en favor de la vacunación anti-COVID-19 para todo el personal de salud "sin excepción".

"Este es un movimiento de protesta, es un movimiento apartidista completamente, es un movimiento de protesta contra la negativa para vacunar a todos los compañeros del sector salud, (que) no está dividido en ninguna parte del mundo que pertenezcan al partido del Gobierno o no. Es increíble que se haya vacunado a más de 18 mil personas que son Servidores de la Nación y que no tienen ninguna relación con el sector salud y que fueron los privilegiados con la vacuna", reclamó Andrés Vara, uno de los médicos que encabezaron la movilización.

'NO TIENE LÓGICA'

Otros integrantes de la protesta se refirieron a la determinación que tomó el Gobierno federal para vacunar primero a docentes pese a que se siguen registrando fallecimientos entre los integrantes del sector salud por no haber completado de forma total la vacunación correspondiente hasta el momento.

"No lo podemos entender, es un universo del que ni siquiera están hablando, todos debimos ser considerados como primera línea si estamos en el sector salud, camilleros, ambulancias, enfermeras, mantenimiento, lavandería, cocina; no tiene lógica lo que están haciendo desde el Gobierno federal, no lo entendemos… Luego le dicen a los que somos privados que nos esperemos, pues ¿que nos esperemos a qué?, ¿a morirnos?, nosotros recibimos gente contagiada también", reclamó otro de los inconformes al llegar a la explanada del IMSS n.º 71 de Torreón.

Cerca de las 11:30 horas los manifestantes se retiraron de forma pacífica y sin mayores incidentes, aunque con la advertencia de que de no registrarse ninguna novedad en sus demandas habrá nuevas acciones de protesta en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, así como en las principales ciudades del país.