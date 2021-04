'Debe prevalecer piso parejo para candidatos', señala IEC

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) llama a los ciudadanos a denunciar violaciones a los principios de imparcialidad en el proceso electoral pues indica que debe prevalecer el "piso parejo" para todos los candidatos.

Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero del IEC, explicó que el blindaje electoral es toda una serie de acciones que tienden a prevenir la comisión de posibles infracciones por parte de servidores públicos, es decir, que no haya desvío de recursos o bienes públicos en favor de un partido político o candidato. Por otra parte, les permite a los funcionarios conocer sus derechos en el ámbito político electoral para poder ejercer a plenitud.

Señaló que el proceso electoral inició en Coahuila desde el 1 de enero, las campañas arrancaron el 4 de abril y terminan el 2 de junio, por lo que no se trata únicamente de la jornada del 6 de junio, pues en la actualidad hay una veda electoral para las autoridades, donde deben suspender la propaganda gubernamental y no realizar actos tendientes a favorecer a un partido o un candidato, utilizando recursos públicos, hasta después de las elecciones.

Cisneros Ruiz refirió que el blindaje electoral aplica principalmente a los servidores públicos municipales, estatales o federales, al ser quienes tienen a su disposición recursos del erario, que al utilizarlos en forma inadecuada ocasionarían un desequilibrio en el ámbito electoral. Indicó que el voto libre transita porque no existan agentes externos que lo hayan influenciado, pero si se destinan bienes o dinero para ponderar la imagen de un candidato, el elector tendrá una imagen distorsionada y el voto será influenciado por factores externos, de modo que ya no será libre.

Explicó que los servidores públicos en la veda electoral tienen limitaciones, por ejemplo, si realizan propaganda gubernamental, no debe ir su imagen ni su nombre; o al acudir a un evento proselitista, deben cuidar que sea en días inhábiles. En este sentido, dijo que cada autoridad tiene referencia a ello en sus normativas, sobre todo en el caso de quienes buscan la reelección.

Campañas electorales

Reglas que deben acatar los funcionarios.

* Los servicios se deben seguir ofreciendo a la ciudadanía y no se detienen, al ser parte del ejercicio cotidiano del quehacer gubernamental, pero los funcionarios no pueden realizar manifestaciones partidistas y dos semanas antes no podrán hacer entrega de programas asistenciales, así como en la jornada electoral.

* Los temas de salud, educación y protección civil pueden seguirse difundiendo, según previene la Ley, pues la ciudadanía requiere conocer esta información por la prioridad que tienen.

* Previo a la veda, las autoridades sometieron a consideración del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) diversas campañas gubernamentales, algunas fueron declaradas procedentes y otras no. Entre las que sí, hay algunas de turismo, que se incluye en el concepto de educación, por los eventos culturales en los Pueblos Mágicos, por ejemplo, o las de prevención de incendios forestales, pero sin promoción personalizada ni ensalzar logros.