Hoy se celebra el día de Jackie Robinson en las Grandes Ligas

Si usted es aficionado al beisbol de las Grandes Ligas y esta tarde se dispone a observar los juegos por televisión, no se sorprenda de que todos los peloteros y coaches tengan el número 42 en la espalda, eso es normal cada 15 de abril y se realiza con un objetivo: el seguir creando conciencia y de paso celebrar que se derribó la absurda barrera del color.

El 15 de abril de 1947, Jack Roosvelt Robinson, conocido desde siempre como simplemente Jackie Robinson, fue la primera persona de color que jugó en las Ligas Mayores, desafiando una racista e irracional segregación que impedía a los "negros" jugar de manera profesional en la Gran Carpa.

La hazaña de Robinson y de Branch Rickey, dueño de Brooklyn Dodgers, equipo que le dio la oportunidad al moreno nacido en Georgia, requirió de muchas agallas, valor y paciencia, pero rindió frutos al abrir una puerta que indiscutiblemente debía estar abierta desde siempre, es por ello que a partir del 2004, el 15 de abril, en homenaje a la fecha del debut de Robinson con los Dodgers, el anterior comisionado de las Ligas Mayores, Bud Selig, estableció que se celebrara el "Día de Jackie Robinson".

SEGREGADO

Nieto de un esclavo e hijo de un campesino, Jackie Robinson fue el más pequeño de seis hermanos a los que tuvo que criar su madre, pues el papá abandonó el hogar, lo que motivó a Mallie a trasladarse con sus pequeños hacia Pasadena, California. Con el objetivo de mantener a sus hijos, la madre de Jackie ejerció diversos oficios y se vio obligada a descuidar un tanto la crianza de los pequeños, por lo que el futuro atleta fue descubriendo el mundo por sí mismo e incluso formó parte de una pandilla, la que abandonó por consejo de un amigo.

Como estudiante, destacó notoriamente en atletismo, futbol americano, basquetbol y beisbol, incluso formó parte de equipos estudiantiles de tenis, lo que le permitió disputar diversos campeonatos estudiantiles donde compitió con futuros miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, como Ted Williams y Bob Lemon. Se inscribió en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) e impuso varios récords deportivos en diversas disciplinas, lo que lo puso en la mira de reclutadores deportivos y le invitaron a jugar futbol americano semi profesional una vez que se graduó, destacándose como corredor con los Bulldogs de Los Ángeles, equipo que participaba en la Liga Profesional de la Costa del Pacífico, pero entonces ocurrieron los ataques a Pearl Harbor y terminó súbitamente la carrera de Jackie en el futbol americano, pues debió reportar en el ejército de su país.

10 AÑOS AÑOS jugó en las Grandes Ligas Jackie Robinson, todos con los Dodgers de Brooklyn.

Además del terreno de juego, Robinson también destacó en el terreno bélico, llegó a tener el grado de Segundo Teniente y fue condecorado al regresar a los Estados Unidos, pero aún así seguía siendo víctima del racismo, lo que casi lo lleva a la cárcel al negarse a sentarse en la parte trasera de un autobús de pasajeros, tal y como lo indicaba la ley "no escrita" de ese entonces. Sin un camino fijo para recorrer, Robinson siguió haciendo lo que más disfrutaba: hacer deporte y rápidamente consiguió jugar para los Monarchs de Kansas City, el equipo más ganador en la historia de las Ligas Negras.

DESAFIANTE

Fue con los Monarchs, donde Branch Rickey detectó el enorme talento y potencial de ese jugador, planteándose lo entonces inimaginable: llevar a jugar a un negro a las Grandes Ligas. Desde que concibió la idea, Rickey fue tildado de "loco" y "anti sistema" por sus colegas dueños de equipos de las Grandes Ligas, donde no existía una regla que impidiera jugar a peloteros de color, pero sí había un acuerdo "no escrito" para no permitir semejante "barbaridad".

Rickey evaluó a Robinson más allá de lo deportivo, en lo mental, lo firmó y lo envió a jugar a ligas menores para foguearse no solamente con el bat y el guante, sino con las ofensas racistas que se daban en todos los parques de pelota.

DEBUT

Desafiando al sistema y a las Grandes Ligas, Branch Rickey ascendió a Jackie Robinson al equipos de Las Mayores y lo hizo debutar el 15 de abril de 1947, llevando en la espalda el número 42, cubrió la primera base para los Dodgers de Brooklyn ante los Yanquis de Nueva York en el Ebbets Field de la Gran Manzana, ante más de 26 mil aficionados, alrededor de 14 mil "negros".

Fue el primer paso en una temporada repleta de sucesos muy duros en contra de Robinson, marcado por el racismo generalizado, aunque en algunas ciudades se subía de tono ese absurdo sentimiento de segregación.

A Jackie no se le permitía dormir en ciertos hoteles, comer en ciertos restaurantes o incluso usar distintos sanitarios, experiencias en las que tuvo que apretar la mandíbula y no responder con violencia, so pena de ser expulsado de las Grandes Ligas; sus compañeros de equipo, estrellas como Pee Wee Reese, Eddie Stanky y Carl Furillo, fueron fundamentales para ayudarlo a controlar su explosivo temperamento.

LOGROS

Con el gran aporte de Robinson, quien fue nombrado Novato del Año en esa temporada de 1947, los Dodgers se coronaron campeones de la Liga Nacional, cayendo ante los Yanquis en la Serie Mundial.

Campeón Bateador de la Liga Nacional en 1949, campeón de bases robadas en 1947 y 1949, seis llamados al Juego de Estrellas, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1949, campeón de la Serie Mundial en 1955, son algunos de sus logros más notables adentro del diamante, pero quizá los más importantes ocurrieron fuera de él; su número 42 fue retirado por los Dodgers y posteriormente fue retirado por todos los equipos de las Ligas Mayores, como un homenaje a su imprescindible legado.

Jackie Robinson ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown en 1962, refrendando su status de "inmortal" en el Rey de los Deportes, el cual se había ganado desde el momento mismo en que saltó al diamante.

Falleció el 24 de octubre de 1972, apenas con 53 años de edad, víctima de un ataque al corazón. El legado de Jackie Robinson sigue inspirando a miles de peloteros que sueñan con llegar a las Grandes Ligas, su vida ha sido tema de películas y libros, canciones y miles de artículos periodísticos, pero sobre todo, su valor radica en el derribo de una absurda barrera racial que increíblemente, hoy día sigue apareciendo.