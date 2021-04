Critica diputada de Morena resolución del INE sobre Félix Salgado Macedonio

María del Carmen Almeida Navarro, diputada federal de Morena por la primera circunscripción por Chihuahua, criticó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, al considerar excesiva la medida además por haber incumplido con una instrucción girada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un caso que ya estaba resuelto.

"Bueno, el INE incumplió la instrucción del Tribunal tanto en forma como en fondo. Primero en forma porque ya estaba resuelto el tema de la presentación o no de los gastos de campaña. La instrucción del Tribunal fue que abordara y aplicara sanciones correspondientes y adecuadas a un exceso de gasto de poco más de 19 mil pesos. En fondo porque no leyó esa parte de la institución y en forma no porque se excede y así fue el voto de cinco de los consejeros del INE que era excesiva la cancelación esa amonestación era muy excesiva el cancelar la candidatura", expuso Almeida Navarro.

En su visita a Gómez Palacio para el arranque de campaña de los candidatos a diputados, mencionó además que cuando un "árbitro", es decir el INE, "se comporta de esa manera, no es confiable". Lo que molesta e irrita dijo "es que nos cueste tantísimo dinero, una fortuna, escandalosa para la condición de México y se alcen por las nubes y digan que son el árbitro imparcial, sereno, que no tiene tendencia política y efectivamente la tiene", insistió.

Más que un cambio al interior de la institución electoral, consideró que es necesario fortalecerla y sobre todo transparentar su actuar.

Para recobrar la confianza, la diputada sugirió que los consejeros fueran puestos honorarios, "no ganar ni un cinco, ser personas de honorabilidad comprobada a 30 años, hay otras formas que podemos recuperar la confianza en esas instituciones".