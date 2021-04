Incumplen protocolos previo a sesiones virtuales de Cabildo en Lerdo

Como en otros lados, en Lerdo se aprobaron las sesiones de Cabildo virtuales hace un año con motivo de la pandemia del COVID-19 para guardar la sana distancia.

No obstante, en las reuniones previas a dichas sesiones, los integrantes lo hacen de forma presencial y sin guardar la sana distancia.

A pesar de que Lerdo casi no cuenta con casos activos de COVID-19 sigue haciendo sesiones virtuales para someter a votación y subir a la mesa los asuntos que atañen a la administración municipal.

Previo a cada sesión virtual oficial se reúnen todos los integrantes de manera presencial un día antes en el Salón Azul de la presidencia, lo que se conoce como la "previa" que se hace en este espacio a puerta cerrada sin acceso a los medios de comunicación, situación que cuida bien el personal de vigilancia.

En dicha sesión, se hablan de temas que no consideran convenientes que se entere la opinión pública al momento y de hecho la ley contempla este tipo de reuniones en algunos casos. Sin embargo, de momento no está claro por qué se siguen haciendo las sesiones de Cabildo virtuales cuando en las previas no se respeta la sana distancia ni se les toma la temperatura ni se les aplica gel en las manos a quienes ingresan al salón.

En febrero, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, informó que en marzo las sesiones de Cabildo volverían a realizarse de manera presencial. Hasta ahora, más de las dos terceras partes de las sesiones han sido virtuales, lo que permite a los integrantes conectarse desde la comodidad de sus hogares o de cualquier otra parte sin tener que ir al edificio público.