Los Dos Carnales estrenan videoclip musical grabado en San Pedro

"Porque de querer si quiero, y aunque se bien que no debo, porque eso es rogar y no se me da y aquí la pregunta del millón, quién tuvo la culpa, tú o yo", dice en una estrofa el nuevo sencillo de Los Dos Carnales, La pregunta del millón.

A un día de del estreno del video oficial del tema, las visualizaciones aumentan y con ello los oriundos de San Pedro, han logrado llevar imágenes de su tierra por todos lados. El clip de La pregunta del millón fue realizado hace unas semanas en San Pedro, Coahuila. Contó con locaciones como el kiosco de la Plaza de Armas y algunas rancherías. También figuran de extras ciertos habitantes del lugar. Se trata del nuevo sencillo de Los Dos Carnales, composición de Poncho Quezada Junior, Edén Muñoz y Edgar Barrera. La pregunta Del millón formará parte del álbum de boleros de los laguneros que saldrá completo el próximo 7 de mayo. Los Dos Carnales se presentarán hoy en los Latin American Music Awards, en donde cantarán al lado del colombiano Camilo. Entonarán el tema Tuyo y mío, cuyo video ya superó los 18 millones de visualizaciones. Los hermanos Quezada se encuentran nominados en tres ternas, entre ellas, Nuevo artista del año y Regional mexicano dúo o grupo. En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Poncho contó que pese a que el 2020 fue muy difícil para el mundo por la pandemia, fue el año en el que las personas conocieron el trabajo de Los Dos Carnales; en mayo realizarán una gira por Colombia.