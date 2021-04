Advierte Hidalgo que variante británica de coronavirus ya circula entre población

El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez confirmó que la cepa británica de COVID-19 ya circula entre la población hidalguense, debido a que se han identificado al menos 13 casos a raíz de la llegada de esta variante por un ciudadano extranjero. Recordó que hace algunas semanas se identificó esta cepa en un ciudadano austriaco, quien viajó a Hidalgo por motivos de trabajo, por ese caso se implementó un cerco sanitario a 46 personas que estuvieron en contacto. Sin embargo, precisó que a partir de ello se han localizado nuevos casos, lo cual es sumamente preocupante, e hizo un llamado para la ciudadanía, ya que se ha podido constatar un mayor grado de contagio.

Precisó que se tiene monitoreado a un adolescente de 17 años de edad, ya que de su círculo de contactos de 11 personas, nueve resultaron contagiadas con síntomas leves. De igual manera se tiene un paciente más, se trata de una mujer de 56 años de edad y en su entorno hay un contagio que corresponde a su hija y se prevé que fue la joven quien llevó la enfermedad a su hogar, lo mismo que el de otra familia también de una ama de casa de 50 años y tres de sus hijos enfermos. Esto es un llamado a la población a extremar precauciones, ya que por estos estudios se prevé que la cepa británica afecta más a los jóvenes y es mucho más contagiosa.

Dijo que es necesario no confiarse en la vacunación, ya que ésta no representa la panacea, puesto que para lograr una inmunidad se requiera al menos el 82% de la población inmunizadas. En Hidalgo, en cuanto a adultos mayores, siete municipios se encuentran con sus dos dosis, y el resto sólo tiene una dosis. Así también señaló que actualmente se tiene un total de 37 mil 346 casos desde que inició la pandemia y unas últimas 24 horas se registraron 69 y cinco muertes, esto es una señal de una desaceleración lo cual no significa que esté bajo control, por lo que reiteró que si no se toman las medidas pertinentes puede detonarse nuevamente un contagio más grave que el registrado entre diciembre y enero.

Si se bajan las medidas preventivas se podría estar ante lo que llamó un huracán clase V de COVID-19, además recordó que en esta entidad, aunque el gobierno federal la catalogó como semáforo amarillo, el gobierno del Estado tiene 16 municipios considerados como foco rojo, donde hay un una aceleración relativa de casos. Entre estas demarcaciones se encuentra Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tulancingo, Zapotlán, San Agustín Tlaxiaca , Atotonilco de Tula, Apan y Zempoala.