Respaldo totalmente a Enrique Guzmán: Alejandro Gou

El productor teatral Alejandro Gou no quiere tomar una posición ante el problema Enrique Guzmán y Frida Sofía, pero sí quiere poner de manifiesto lo que él ha podido ver y vivir junto al intérprete de "La Plaga".

"Quiero decir que don Enrique Guzmán, lo que ha trabajado conmigo y lo que ha sido como amigo, es un caballero", expresó Gou, quien ha laborado con el cantante en la obra "Jesucristo Superestrella" y produciendo sus conciertos vía streaming.

El productor aseguró que respaldará al cantante de rock and roll, no sólo como jefe, también como amigo. Tan confía en él, dijo, que ya tienen varios proyectos a realizarse a muy corto plazo, sin temor a que este escándalo pueda perjudicar ni a la obra o lo que realicen a futuro.

"Lo que tengan que arreglar en privado ya es cosa de ellos. Si yo me fijara en la vida privada de todos mis cantantes y actores, nadie trabajaría conmigo. Todos tenemos cola que nos pisen; el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Si yo contratara a mi elenco por su vida privada, no habría teatro ni conciertos".

Gou asegura que ha estado en contacto con Enrique Guzmán e incluso sabe que este miércoles asistió por su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, pero que obviamente está triste por el escándalo que se ha desatado por la acusación de Frida Sofía sobre un presunto abuso por parte de su abuelo hacia ella

"Enrique es un gran amigo mío y de la familia, soy padrino de su nieta Sofi, para mí es un caballero. He producido mucho con él y mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble. He tenido muchísima vida con él y puedo decir que yo no estoy a favor ni en contra de nadie, simplemente voy a contar lo que he vivido, que es un caballero, he visto cómo trata a las bailarinas, al elenco, a sus compañeros, cómo me trata a mí como jefe, porque sabe diferenciar al jefe del amigo, es súper cariñoso con su nieta, la hija de Daniela Guzmán, viven juntos".

Alejandro Gou realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa de "Hoy no me puedo levantar", donde anunció su regreso al Centro Cultural Teatro II el 16 de abril, encabezando el elenco María León, Yahir, Jesús Zavala, Jorge D’alessio, Alma Cero y Rogelio Suárez.

La temporada de este montaje tiene por el momento seis semanas de funciones, con la posibilidad de alargarse un poco más, además de llevarla al streaming para las ciudades del interior del país donde no podría llegar con una gira.

El productor también tiene planeado el cierre de "Jesucristo Superestrella", musical en el que asegura estará Enrique Guzmán y el resto del elenco, aunque la única que falta de confirmar es María José, pero en caso de que no puedan compaginar agendas, ya está en pláticas con Edith Márquez, y si todo sigue marchando bien, espera en agosto dar funciones en el Auditorio Nacional.