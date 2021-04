Toronto FC elimina a León de la Concachampions

León volvió a fracasar, lo volvió a hacer, se quedó fuera de la Liga de Campeones de Concacaf, ahora en Octavos de Final al caer 2-1 ante el Toronto FC, para gol global de 3-2.

En el torneo pasado, el LAFC lo echó en dramática serie, esta vez fue igual y dolió lo mismo o más.

Otra muestra de que la Major League Soccer, ya no es el flan que todos piensan, se han acercado muchísimo. Y quizá ya han alcanzado. El campeón del futbol mexicano, mordió el polvo.

Ahora el Toronto dirigido por Chris Armas, jugará contra Cruz Azul en la fase de cuartos de final.

