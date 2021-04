'Haz ejercicio y no tragues'; Laura Flores dedica canción a críticas de sus 'abs'

Luego de que el abdomen de Laura Flores generara controversia en redes sociales por críticas hacia su cuerpo y los posibles procesos quirúrgicos que se ha realizado para embellecerlo, la actriz tomó su cuenta de TikTok para responder de una cómica manera.

Con una canción escrita por ella, Laura envió un mensaje a los 'haters' de manera sarcástica, el cual generó molestia en otros internautas por considerarlo ofensivo para el público.

"Ya deja mis cuadritos por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá, a la ching...", dice en su canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prensa Acuario ®️ (@prensaacuario)

Más tarde, Laura eliminó el material y compartió otro video en Instagram para explicar la razón por la que decidió dar de baja el contenido y aclarar los 'arreglitos' que se ha realizado.

"Se me ocurrió hacerle una letra que en mi punto de vista fue chistosa, entonces yo lo que pongo en esa letra, al final dice: "Y la grasa se te irá a la ching...", muchos pensaron que yo los estaba mandando para allá, pero no, yo estaba hablando de la grasa", dijo.

Además compartió que a ella no le gusta generar polémica, por lo que decidió borrarlo para evitar actitudes negativas 'hacia el mundo'.

"Me hice la blefaroplastia, me arreglé el cuello hace algunos años y cuando nació Patricio, al año de nacido Patricio me hice lipectomía, y el Dr. me dejó muy planita y me dejó muy claro, si tu haces ejercicio y te cuidas vas a tener cuadritos en un dos por tres", puntualizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Flores (@laurafloresmx)