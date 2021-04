Ralph Lauren presenta uniforme de EUA para la clausura de Olímpicos de Tokio

El uniforme, cuyo diseño estaba ya listo para los juegos de 2020, cuenta con unos sencillos y esbeltos pantalones vaqueros en blanco, un polo en azul marino o en blanco y una chaqueta también en blanco con detalles de inspiración naval, como el cuello vuelto en azul oscuro que recuerda a la indumentaria que lucen los miembros de la Marina de EUA.

Utilizing ECOFAST™ Pure technology from Dow, this shirt exemplifies one of the sustainable innovations brought to life through our work with @TeamUSA https://t.co/OxXILN3IIW pic.twitter.com/vdSissN8VP

Team USA Olympic Swimming Gold Medalist @NathanGAdrian appears in our special-edition Polo shirt

Complementa el conjunto un cinturón de rayas en rojo, azul y blanco, los colores de la bandera de EUA., hecho con poliéster reciclado derivado de botellas de plástico, que también se usa para el cordón rojo elástico con el que se puede ajustar la cintura de la chaqueta.

As we approach the #TokyoOlympics and #TokyoParalympics, Polo Ralph Lauren unveils the official U.S. Olympic and Paralympic @TeamUSA Closing Ceremony uniforms, proudly made in America

Join us on the road to Tokyo: https://t.co/OxXILN3IIW#RLxTeamUSA pic.twitter.com/WrdVwjQyvb