Sparked, la app de Facebook para encontrar citas rápidas por video

Encontrar una pareja puede ser todo un reto y más en la circunstancias actuales en las que no se pueden realizar grandes reuniones. Sin embargo, siempre están las redes sociales y las apps para ponerse en contacto con personas que tenga los mismos intereses. Aunque la lista es amplia, Facebook quiere facilitarles el proceso a los indecisos y está lanzando una plataforma experimental llamada Sparked a través de la cual los usuarios pueden tener citas rápidas a través de video.

Desarrollada por la división NPE (New Product Experiment) de Facebook, que trabaja en aplicaciones experimentales, la inscripción en Sparked requiere contar con un perfil de Facebook y se describe a sí misma como una plataforma de "citas por video con gente amable".

La aplicación de acceso gratuito promete no tener perfiles públicos, ni tener que deslizar para aceptar o rechazar a alguien, tampoco cuenta con la opción para enviar mensajes directos. Básicamente lo que ofrece es que los usuarios puedan conectarse a través de videos rápidos que duran cuatro minutos. No explican cuántas citas de video tendrá una persona cada vez que se conecte a la app, pero la aplicación señala que si "ambos se divierten", pueden citarse para programar una cita de 10 minutos. Y, si todo sale bien, Sparked sugiere que pueden intercambiar información de contacto y comunicarse a través de Instagram, iMessage o correo electrónico.

Al ingresar a la página de Sparked para intentar inscribirse el usuario primero entra a una lista de espera, pero desde el principio, el registro deja claro que la amabilidad es un tema clave para la aplicación. De hecho, en el registro, las personas tienen que escribir lo que los convierte en personas amables cuando están teniendo una cita. La aplicación dice que las respuestas serán "revisadas por un humano en Sparked" antes de aprobar que puedan unirse a las citas rápidas.

Dentro del proceso también es necesario que los usuarios señalen si quieren salir con hombres, mujeres o personas no binarias, y luego se les pregunta si están abiertos a salir con personas transexuales.

El medio estadounidense The Verge compartió que encontró una página a través de la cual se está organizando un evento de citas en Chicago, de acuerdo con la cual ya hay 47 personas que han confirmado su asistencia. Lo que no está claro es cómo las personas que se citan se conectan al evento, si tienen que iniciar sesión en Sparked a través de la web o si se les pedirá que descarguen una aplicación, aunque, hasta ahora no hay ninguna app activa con ese nombre en la App Store o Google Play.

Lo que está sucediendo es que, según confirmó Facebook, por ahora se trata solo de una prueba beta inicial que está llegando a algunos usuarios. Esperaremos para saber qué alcance tiene Sparked pues recordemos que el equipo de NPE ha desarrollado diversas aplicaciones que, al final, no salen a la luz de manera generalizada.

Citas en Facebook

Si quieres encontrar el amor y no quieres descargar una app especializada te recordamos que Facebook cuenta ya con una opción. Facebook Dating, que opera desde la aplicación principal de la red social, está disponible desde el año pasado en nuestro país.

Esta opción funciona de manera similar a la mayoría de las aplicaciones de citas en el sentido de que las personas pueden ver un perfil público de una posible pareja y luego enviar un me gusta para ver si recibe uno a cambio y comenzar una conversación.

Si es la primera vez que escuchas hablar de Facebook Parejas te contamos que, solo los usuarios mayores de 18 años pueden acceder a esta sección desde su app para iPhone o Android. Y, aunque está ligada a tu cuenta de Facebook, la sección de Parejas no te enviará sugerencias de amigos ni te notificará cuando se unan a esta opción. Asimismo, tu perfil de Parejas, tus mensajes y las personas que indiques que te gustan o con las que hagas match no aparecerán en tu sección de noticias de Facebook. Es decir que las conversaciones que mantienes en esta pestaña son independientes de las que entablas en Facebook Messenger. Otra diferencia es que puedes eliminar tu perfil de Parejas sin que esto afecte tu cuenta de Facebook. Sin embargo, si eliminas tu cuenta de Facebook, también se borrará tu perfil de Parejas.

Para crear un perfil solo tienes que abrir tu app de Facebook, luego da clic en las tres rayas que aparecen en la parte superior de tu pantalla. Te desplegará un menú con diversas opciones, busca Parejas que está representada por un corazón, da clic y sigue las instrucciones.