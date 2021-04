Ryan Reynolds y Salma Hayek protagonizan tráiler de Duro de cuidar 2

Como una mujer fuerte y que sabe bien cómo usar armas, así es como Salma Hayek se ve en su personaje de la cinta The hitman's wife's Bodyguard (Duro de cuidar 2) cuyo primer tráiler se estrenó este martes.

La actriz repite su papel como "Sonia", esposa del sicario "Darius" (Samuel L. Jackson), a quien en esta ocasión y junto al exagente "Michael Bryce" (Ryan Reynolds) buscarán rescatar de manos del villano del filme (Antonio Banderas).

En el tráiler vemos al personaje de Ryan Reynolds tratando de alejarse del mundo de los guardaespaldas y relajándose escuchando música junto a una alberca, es entonces que llega Salma con pistola en mano gritando "¡Vámonos, vámonos!".

La cinta de acción y comedia en la que ahora Hayek tiene un papel más protagónico está prevista para estrenarse el 16 de junio luego de los retrasos que sufrió por la pandemia de la COVID-19.

El largometraje además reúne de nueva cuenta a Hayek y Banderas quienes han compartido pantalla en cintas como Pistolero (Desperado) y Érase una vez en México.

En sus redes sociales Reynolds ha sido uno de los que han compartido el video, en su caso junto a las palabras "hit me Salma one more time" (pégame una vez más, Salma) haciendo referencia a la canción de Britney Spears "Hit me baby one more time" que aparece en el tráiler y al cachetadón que la mexicana le da en una escena.