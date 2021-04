CUIDA TU SALUD ESCUCHANDO MÚSICA

Es bien sabido que existe una conexión entre la música y el estado de ánimo que las personas están experimentando. No es casualidad que, si acabas de terminar una relación, estés deseoso de reproducir una balada que hable de corazones rotos, mientras que aquellos quienes necesitan motivación en el gym optar por escuchar algo de Mötley Crüe.

La canciones más repetidas en tu playlist, forman parte de momentos de aprendizaje que además relacionarás con tu sentir. Se trata de uno de los medios de expresión más puras, y los expertos sugieren que la música puede aportar beneficios psicológicos, más allá de entretenimiento.

Según in informe del Globan Council on Brain Health (GCBH), llamado Music on Our Minds, destacan que han logrado evidenciar efectos positivos de la música en el bienestar emocional, incluyendo la mejora del estado de ánimo. Los expertos señalan que existen muchos mecanismos que explican esto, por ejemplo, la música que pusiste en tu boda, o en un servicio religioso, o incluso lo que escuchaste en un concierto, se conserva por vías neuronales que conectan la melodía con los sentimientos, según la presidenta de la Asociación Internacional de la Música y Medicina (IAMM).

Para motivarte a dejar que tus emociones fluyan por medio de la música, te compartimos algunas ideas inspiradas en un artículo de la revista Rolling Stone.

RECUERDA LOS BELLOS MOMENTOS

Escucha la música que te provoque un sentimiento positivo, la que logres asociar con experiencias positivas. Esto ayudará a liberar dopamina y a mejorar la respuesta cerebral. Puedes hacer un playlist de las canciones que forman parte de "el soundrack de tu vida" o que te transporten a un momento determinante.

Incluso, existen canciones que son capaces de causarte sensaciones diversas, incluso si no te identificas con la letra; por ejemplo, pocos dejarán que canciones como "Blowin in the wind" de Bob Dylan pasen desapercibidas.

CREA PLAYLIST CON PROPÓSITOS

Crear playlist para fines o momentos específicos te ayudará a ir creando el soundtrack de tus días y, especialmente, podrás tener una lista de canciones a la cual podrás recurrir como un escape o una zona de confort cuando desees sentirte comprendido o, por otro lado, que estés buscando distracción.

COMPARTE TU MÚSICA

Una de las facilidades que ofrecen los servicios de música es la oportunidad de compartir tu playlist con alguien más.

Compartir tus canciones favoritas con alguien que aprecies puede ser una forma de acercarse, y a la vez, de abrirse un poco más. Puede ayudar a transmitir una sensación que desees compartir, e incluso puede ser también una forma de acompañarse a la distancia, por ejemplo, si uno de tus amigos se encuentra en un gym distinto al tuyo.

EJERCÍTATE AL RITMO DE LA MÚSICA

Bailar o moverse con la música que más te guste, puede ser una oportunidad para mantenerte en movimiento mientras te sientes feliz. Además, no necesitas saber bailar de forma profesional, sólo se trata de estar activo al mismo tiempo que tu organismo segrega dopamina.

Otra opción a la que puedes recurrir es crear una playlist con canciones que te gusten, tal vez de tu banda favorita, y sólo la escuches cuando hagas ejercicio. Esto te motivará a levantarte de tu cama y hacer esa hora de entrenamiento que en muchas ocasiones se vuelve pesada.

Utiliza la música como motivación para moverte todos los días y hacer ejercicio.

Encuentra el formato que más te guste para disfrutar de tus canciones favoritas.

Crea una playlist para compartir y crear nuevos momentos favoritos.

Transpórtate a momentos de felicidad escuchando las canciones que los identifican.