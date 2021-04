Llegaré hasta las últimas consecuencias: Enrique Guzmán sobre Frida Sofía

El cantante Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía por difamación luego de que ella lo hubiera acusado de presunto acoso sexual cuando tenía cinco años de edad en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

"Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso", dijo Enrique en una entrevista que concedió a la revista TV Notas.

El intérprete de éxitos como La plaga y Payasito dijo que se siente muy mal por lo que ha dicho la hija de Alejandra Guzmán e insistió en que no tiene manos para tocar a una niña.

"Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco. ¡Estoy que me lleva la ching...! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco, ¡está cab...!

"Recién estuve bastante preocupado porque mi mujer estuvo enferma y la internaron, y cuando ya por fin parece estar todo tranquilo y lo que menos quiero son problemas sale esta señora (Frida) con sus pend...", acotó a TV Notas.

Por otro lado, Frida Sofía recién subió una foto en su cuenta de Instagram con la que busca comprobar que Enrique Guzmán la habría acosado siendo una niña.

"Para [email protected] los que quieren pruebas... Perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad!!! Pero una foto dice más que 1000 palabras", escribió Frida Sofía junto a la instantánea en la que se observa a Alejandra cargando a Frida -de niña- y hace un gesto de angustia cuando ve que Enrique Guzmán se le acerca.