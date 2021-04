Reprueba Antonio Attolini acciones de Félix Salgado Macedonio

El candidato de Morena para diputado federal por el Distrito 05 en Torreón, Antonio Attolini Murra, reprobó ayer martes las acciones de su compañero de partido, Félix Salgado Macedonio, quien durante un mitin en Guerrero lanzó insultos y amenazó con buscar en sus casas a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo a su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Attolini afirmó desde Torreón que en una república se debe de "nutrir la discusión pública", pero siempre dentro de los márgenes de la legalidad, no mediante la utilización de amenazas y otros recursos que afectan la "auténtica sociedad democrática", objetivo de la Cuarta Transformación.

"En una república donde hay división de poderes, en una democracia donde el conflicto debe nutrir la discusión pública, pero siempre respetando los fines de la legalidad, esos amedrentamientos no me parece que sean ni correctos ni propios de lo que el movimiento representa… Nosotros aquí en Torreón queremos un cambio pacífico, ordenado, legal y sobre todo republicano en donde a cada quien le toque lo que le corresponde", expuso.

Respecto a la discusión que tiene el INE sobre el otorgamiento a Salgado Macedonio para ser candidato al gobierno de Guerrero, Attolini Murra se dijo confiado en que prevalecerá el respeto a la ley, lo que brindará mayor certeza al proceso electoral en cualquier caso.

"Nadie está a favor de que le quiten la candidatura a nadie, que eso quede claro, hay un diferendo legítimo por parte de un compañero de partido, que está en una situación jurídica y que está por resolverse. Ese diferendo se procesa de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las instituciones encargadas, con las que podemos estar de acuerdo o no, lo que no y eso es en donde sí marcamos la raya, no debemos escalar nunca esta discusión a las amenazas personales que son impropias de una democracia", reiteró.

El candidato se pronunció además con optimismo respecto a su campaña en el Distrito 05 y las aspiraciones de Morena a la alcaldía de Torreón.