Fabio Fognini debuta con triunfo en Montecarlo

- Fabio Fognini emprendió la defensa de su título en el Masters de Montecarlo al vencer ayer 6-2, 7-5 a Miomir Kecmanovic, en tanto que Cristian Garín y Federico Delbonis sortearon sus estrenos con sendas victorias en sets corridos.

Fognini, 15to cabeza de serie en el torneo en tierra batida, debió iniciar su campaña el lunes pero la lluvia retrasó su presentación. De vuelta al escenario de la máxima consagración de su carrera, el italiano avanzó a la segunda ronda tras acumular 27 golpes ganadores.

La situación fue similar para Garín, el 16to cabeza de serie. El chileno inició el lunes su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime y regresó ayer a la pista para cerrar un triunfo 7-6 (3), 6-1.

Fue el primer partido de Auger-Aliassime con su nuevo entrenador Toni Nadal, el tío y excoach de Rafael Nadal, el 20 veces campeón de citas de Grand Slam.

Luego de superar la fase previa, Delbonis despachó 7-5, 6-1 a Adrian Mannarino y será el primer rival de Nadal en el torneo. El astro español mantiene una supremacía 4-0 - sin ceder sets - sobre Delbonis en los cruces directos.

Nadal busca extender a 12 su récord de títulos en el Country Club de Montecarlo. Se ha recuperado de una dolencia en la espalda y disputará apenas su segundo torneo de la temporada tras caer en los cuartos de final del Abierto de Australia.

"Me encuentro muy bien, sin problemas en los últimos entrenamientos", dijo Nadal. "Es cierto que he jugado muy poco, pero también es cierto que me ido bien en el pasado sin jugar muchos partidos".