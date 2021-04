Ven proyecto de agua para La Laguna lejano a municipios

Preocupa tema del agua a las industrias de la región, pues si bien indican que existe el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, lo ven muy distanciado de los municipios.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que les parece que el proyecto federal es positivo, pero hasta que se aborda la interconexión con los organismos operadores de los municipios, pues ahí ya no se ve claro.

"Sí necesitamos que nos terminen de definir esos detalles porque es ahí donde vamos a darle viabilidad a la industria; si no tienes agua, no hay habitantes ni hay industria", comentó.

Consideró que el tema no es en los sistemas municipales como tales, sino en la integración entre el Gobierno federal y los Ayuntamientos.

"El Gobierno federal está viendo lo de él y al Simas lo tienen arrumbadito, necesitamos que se vinculen, es lo que pedimos, que todos estén vinculados en las acciones, porque de esa manera saldrán mejores resultados", comentó.

Refirió que cada pozo en Torreón está conectado en una microrred y, cuando el Gobierno federal presenta el plan, viene con tanques reguladores y acuaférico, pero no se ha tratado la parte de la conexión con toda la ciudad.

"No vemos un plan para interconectar, no vemos esa parte, vemos un plan federal y luego vemos a los Municipios, no hay una sinergia de trabajo colectivo entre todos los entes, eso es lo que pedimos, que se sienten a ver todos los proyectos en conjunto, no que tenga una parte algo y otra parte otra cosa", expresó.

González Silva dijo que este proyecto se ha revisado y analizado ya durante mucho tiempo y se pretende que se eche a andar en el año 2023, pero insistió en que de nada servirá contar con agua en el cerro si no se tiene la conectividad en la región.

Cabe señalar que los titulares de los organismos operadores no fueron invitados a la presentación del proyecto federal que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Torreón.