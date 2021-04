Realizan Voluntariado 'El Buen Vecino'

Como parte de las misiones de responsabilidad social, Nuplen Alimentos en sinergia con Fundación Lala realizaron la actividad "Voluntariado El Buen Vecino", noble labor donde apoyaron a personas de la tercera edad en La Casa de Retiro La Esperanza en el ejido San Felipe, Durango.

"El Voluntariado El Buen Vecino es un programa que estamos emprendiendo no solamente Nuplen, sino como parte del Grupo Lala estamos llevando a cabo este proyecto que tiene que ver con la responsabilidad social. El objetivo es ser un buen vecino participando en la comunidad donde operamos y tener un impacto positivo apoyando en diversas actividades como la de hoy, una donación a una casa de retiro para ancianos, pero también tenemos otras actividades como la remodelación de las vialidades, trabajos de pintura, participamos con universidades dando conferencias, hemos trabajado también en la modalidad virtual para estudiantes debido a la contingencia, en general estamos tratando de tener un impacto positivo en la comunidad'', explicó Adrián García, director de la empresa Nuplen.

En esta ocasión apoyaron a más de 70 adultos mayores que habitan en la Casa de Retiro La Esperanza, experiencia que Adrián calificó como enriquecedora tanto para los colaboradores como para la directiva porque al involucrarse se ven las necesidades que tienen.

"De repente en las empresas tendemos a ver hacia adentro a través de mantener un orden, la disciplina, la productividad, la seguridad, el costo y nos olvidamos de ver lo que está pasando afuera, por eso el programa 'El Buen Vecino' es como podemos colaborar en las comunidades".

Además fue la primera vez que implementaron el programa en un asilo de ancianos, ya que anteriormente han trabajado con gente joven en temas alrededor de la empresa.

"El programa lo arrancamos el año pasado, por temas de la pandemia muchas cosas cambiaron, sin embargo, llevamos a cabo actividades alrededor de nuestra empresa y en educación virtual. En Nuplen queremos ser reconocidos por tener un impacto positivo en La Laguna. Pienso que todos los que hemos tenido la fortuna de tener educación, de tener un cierto nivel de vida estamos en deuda con los demás, especialmente con los menos favorecidos que por ciertas circunstancias de la vida no han tenido esas oportunidades y yo me siento emocionado por mejorar sus condiciones. No solamente hay que ser empático sino ser compasivo, porque ser empático es ponerse en lugar del otro, pero ser compasivo es tomar la acción, promover su desarrollo y ahora también hay que tener bondad para ayudar a los demás".