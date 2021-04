Ciclo escolar no está perdido: secretario de Educación en Coahuila

El secretario de Educación de Coahuila, Higinio González, señaló que pese a la contingencia sanitaria y elementos como la deserción escolar en la entidad, el actual ciclo escolar aún no puede considerarse como perdido. Afirmó que de acuerdo al análisis de la propia autoridad estatal se puede establecer que al menos los alumnos podrían "aprobar con lo mínimo" en cuanto a sus diversas asignaturas de la educación básica.

En ese aspecto, la autoridad estatal ya ha puesto en marcha una Mesa de Trabajo para la Reactivación Educativa en todas las regiones, misma en la que buscan definir las prioridades para atender ante un inminente regreso a las clases presenciales y posterior a que la planta docente se haya vacunado contra el COVID-19.

"Nosotros esperábamos que los niños aprendieran o tuvieran un rendimiento del 80 por ciento, que dominaran todos los conocimientos básicos, andamos como en 60 por ciento, no da por perdido el año escolar, hay niños que no han perdido nada porque son extraordinarios para trabajar con la computadora, les gustan las redes, les gusta el internet y que tienen, hay otros que ni tienen, aunque quisieran… El 6 es el 'panzazo'", admitió González Calderón.

El secretario de Educación en la entidad hizo también una reflexión sobre lo que se debe considerar entre los estudiantes del presente ciclo, mismos que han sufrido afectaciones en diversos sentidos, incluso en el plano personal por haber perdido seres queridos a causa de la pandemia.

"La problemática actual que tenemos es muy seria, la primera es que los estudiantes no están aprendiendo lo que nosotros esperábamos que aprendieran durante la pandemia, la segunda es que hay una desvinculación de la escuela, de la familia, de los niños con sus maestros, etcétera, antes no existía o sea, el alumnos siempre estaba en contacto con el profesor y ahora no está, el tercero es un problema de relación emocional de los niños con sus compañeros… No conocen a sus maestros, no conocen a sus compañeros, no conocen a su directora", señaló González Calderón.

