Llama al actor James Franco 'depredador sexual'

El actor James Franco, conocido por su papel en las cintas de Spider-Man donde realizó el papel de "Harry Osborn", fue señalado como presunto "depredador sexual" por la actriz Charlyne Yi, conocida por su participación dentro de la serie "Dr. House", quien también hizo mención de Seth Rogen, a quien catalogó como "cómplice" en dichas conductas abusivas.

La actriz relata que durante su participación en una producción que se encontraba a cargo de James, intentó cancelar el contrato que existía luego de las acusaciones por agresiones sexuales que se le hicieron al actor. Sin embargo, cuando esto pasó, la producción le ofreció un papel más importante, lo que ella interpretó como soborno.

"Estaba llorando, y les dije que eso era exactamente todo lo contrario a lo que estaba buscando. No me sentía segura trabajando con un maldito depredador sexual". A lo que agregó "en el equipo lo minimizaron, y dijeron que Franco había sido un depredador sexual el año anterior, pero que ahora había cambiado... cuando literalmente escuché que él abusaba de nuevas mujeres esa misma semana que ocurrieron los hechos".

Charlyne también aseguró que el productor Seth Rogen, quien se encontraba a cargo, sabía del soborno y por ende, también de las agresiones.

"Los hombres blancos dicen que no es su responsabilidad cuando culpan a James Franco o a Rogen, tampoco culpan a los facilitadores. ¿De quién es la responsabilidad entonces? ¿De las mujeres con estrés pos traumático o de las futuras víctimas de abuso? culminó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Esta no es la primera vez que el actor James Franco es señalado por agresiones sexuales. En el año 2017, una joven de 17 años aseguró que Franco le envió mensajes con contenido sexual, además de invitarla a su cuarto de hotel. Por otro lado, Violet Paley, ex novia del actor, lo acusó de haberla obligado a tener sexo oral en el interior de un auto. También, en el año 2019 dos actrices y ex alumnas acusaron al actor de haberlas obligado a participar en situaciones sexuales explícitas, entre otras acusaciones.