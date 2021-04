Pandemia provocó a Caloncho una crisis personal

Caloncho comenta que la pandemia le hizo cuestionarse sobre su vocación de ser un artista, a tal grado de tener una crisis de identidad, pero fue el concentrarse en la composición la actividad que lo ayudó a salir adelante.

"La verdad todo esto viene a preguntarnos mil cosas yo, en esta incertidumbre, me llegué a cuestionar de mi razón o de mi vocación y también como que me perdí, como que tuve crisis de identidad, de saber quién realmente soy", afirmó.

"Lo que me ayudó mucho es asumirme como compositor, porque he estado componiendo mucho con otros colegas, no he podido componer solo, porque como que tiro la toalla antes, pero cuando estoy acompañado, lo he logrado", comenta el músico en conferencia de prensa. Óscar Alfonso Castro Valenzuela, nombre real, señala que fueron algunos de sus amigos cantautores con quienes se reunió para componer muchas canciones y crear nuevos proyectos musicales.

"Tengo un proyecto muy padre con Kurt con quien empecé a hacer muchas canciones y con Sabino por fin nos pudimos juntar para hacer una canción y el plan es hacer 'rolas', más allá de una colaboración, es bueno poder compartir con mentes así que se enfrentan a los mismos retos y procesos a la hora de componer", explica.

Por el momento se encuentra contento de poder participar en el primer festival virtual de Tecate Pa'l Norte, que se realizará el próximo 17 de abril, en donde adelanta que, por ser un formato diferente aprovechará para cantar canciones que nunca tocaría en un concierto presencial.

"Normalmente cuando la puesta en escena es en persona hay ciertas variables a considerar para generar algo en la audiencia, y esto es, escoger las canciones más populares, posiblemente las que las personas se sepan y que la gente también vibre con energía, y para este festival nos dimos el lujo de poner canciones nuevas.

"Incluí algunas canciones, que puede que no vuelva a tocar en los shows físicos, dado que es digital siento que se presta para otro tipo de arreglos también, pensando en los reproductores que tendrán como celulares, computadoras, algunos con audífonos, no sé, pero creo que se presta para otro tipo de emociones y de sensaciones", detalla. Y aunque regresen los conciertos presenciales, espera que los streaming se queden como otra herramienta para llegar a diferentes lugares del mundo con su música.

"Yo creo que, si es una herramienta que ha de permanecer porque permite precisamente llegar a más personas, por otro lado, esta ausencia de shows presenciales, habrá de hacernos revalorar y reconsiderar mucho más la experiencia de la música en vivo, pero es una herramienta que seguramente va a estar paralela a la otra", dice.