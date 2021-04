Película Todo lo invisible le apuesta a una sociedad incluyente

El próximo 22 de abril llegará a los cines laguneros la película Todo lo invisible, que cuenta con las actuaciones de Bárbara Mori, Ari Brickman, José María de Tavira y Daniela Schmidt.

El largometraje, dirigido por Mariana Chenillo y coescrito con el mismo Ari Brickman, gira en torno a una ceguera repentina generada por un accidente de auto que deja a "Jonás" (Ari Brickman) en una situación complicada en lo personal y lo profesional como implantólogo dental.

" Jonás" se resiste a cambiar y a mostrarse vulnerable ante su mujer y sus hijas, pero la historia lo llevará a encontrarse con el hombre que ahora es, con el papá que ahora puede ser.

Chenillo, Mori y Brickman ofrecieron ayer una conferencia de prensa vía Zoom para hablar de la película, que promete generar empatía con el público por su contenido.

"Esta película funciona en varios niveles, en un nivel muy personal, porque es cierto que a mí se me desprendió la retina cuando era muy joven y estaba en la escuela de cine, pero nuestra búsqueda tenía mucho que ver no solo con contarlo de una manera teórica, de una especie de autoayuda, de que la vida vale la pena, tampoco generar un melodrama; nos interesaba generar una historia que nos pudiera ayudar a encontrar ese puente de empatía entre el espectador y el personaje, la manera de ver las diferencias, las discapacidades o los momentos difíciles de la vida no como algo que les pasa a los otros y de lo que hay que tener lástima o condescendencia, sino como algo que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento", comentó la cineasta.

El guion del filme busca, además de fomentar una sociedad más incluyente, generar una participación idéntica entre hombres y mujeres, en cualquier ámbito de la sociedad.

"Tenemos que contar historias que conmueven, que hagan reflexionar, que nos pongan en un contexto de dónde estamos parados y que nos ayuden a valorar lo que somos y esta película es eso, nos muestra la vulnerabilidad de la que estamos hechos los seres humanos y que todo lo que somos en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir de las manos, entonces hay que vivir cada instante", refirió Bárbara Mori.