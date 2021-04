De ninguna manera se entorpecerá investigaciones: alcaldesa de San Pedro tras muerte de hombre en celdas

En un breve mensaje que ofreció a través de la cuenta oficial de Facebook, la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón ofreció un mensaje para solidarizarse con la familia de Javier Carrillo Zamonset, quien perdió la vida en las celdas de la Policía Municipal, además de unirse al “clamor de justicia”, pues dijo que de ninguna manera se entorpecería las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila,(FGJEC), además se comprometió a que, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento también realice una investigación para fincar las responsabilidades a las que haya lugar.

“Con toda transparencia, con mucha responsabilidad y con todo el respeto, me dirijo a ustedes en mi carácter de alcaldesa municipal. Antes que nada, para hacer llegar mi sentimiento, mi solidaridad y apoyo a la familia carrillo Zamunset por los hechos tan lamentables ocurridos el pasado 8 de abril”.

Fallece hombre en celdas de San Pedro

“De la misma manera les informó que desde el primer momento, en que yo tuve conocimiento de los lamentables acontecimientos, yo personalmente me constituí en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública para atender a mis amigos, a los familiares y realicé en forma inmediata, acciones urgentes para que desde nuestra trinchera no se entorpeciera de ninguna manera las indagatorias que se realizan dentro de la carpeta de investigación que conduce la Fiscalía general del Estado”

En su mensaje Grado Falcón resaltó que en San Pedro, no se puede permitir la violencia de ninguna manera; “de tal forma que solicito al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, al cual representó, que inicie de forma inmediata un proceso de investigación correspondiente para que se deslinden toda las responsabilidades administrativas a que haya lugar”.

Separan del cargo a policías de San Pedro tras muerte de hombre en celdas municipales

“Como desde el primer momento y en todo momento me sumo al clamor de justicia de los ciudadanos sampetrinos y así mismo hago un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades y ante todo se haga justicia para la familia Carrillo Zamonset y desde aquí y como un miembro más de esta sociedad sampetrina a quien represento, yo seguiré realizando mis actividades, las que me competen para que estos hechos inaceptables no vuelvan a ocurrir en nuestro San Pedro tan querido” culmina el mensaje de la presidente municipal.