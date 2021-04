Estamos concentrándonos en Frida y en ayudarla: Beatriz Pasquel

Ahora que Frida Sofía hizo público a través de una entrevista, que sufrió abuso de parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, su familia paterna está viendo por ella.

"Estamos concentrándonos en Frida y ayudarla a sanar, que es lo más importante en toda esta situación", compartió Beatriz Pasquel.

Beatriz es la pareja de Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía. Hace unos días la empresaria compartió en sus redes sociales su apoyo a la también cantante de 29 años señalando que ahora entendía por qué se ponía incómoda al hablar sobre su abuelo.

"Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte de los depredadores", escribió en Instagram.

"Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tu papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo ¡siempre!", aseguró en dicha publicación.

Además, ante la pregunta de este medio con respecto al tema de Frida Sofía, Beatriz, señala que al no ser personas públicas no hablara más del asunto pues ya "expresamos nuestra opinión y por el momento no hay más que decir".

La cantante de 29 años detalló al periodista Gustavo Adolfo Infante lo que vivió en su niñez. Explicó que el cantante Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero…", dijo Frida Sofía.

Anteriormente, la hija de Alejandra Guzmán no había hablado del tema con nadie, según contó.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas", compartió.

Al respecto, su tía Sylvia Pasquel (hija de Silvia Pinal) prefiere mantenerse al margen. Al cuestionarla sobre su opinión del tema señala:

"Si ya saben que nunca hablo de eso ahora sí que pa' qué me invitan al baile... esos temas no los toco ni con la prensa ni con las redes".

Frida Sofía continúa posteando publicaciones de cibernautas que le brindan su apoyo, en su Instagram posteó una fotografía en la que escribió:

"Para [email protected] los que quieren pruebas ... perdón que no tenia como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad !!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS".

Mi papá no es un pederasta: Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y tío de Frida Sofía reconoce que su papá sí ha sido una persona violenta, pero que eso no lo convierte en lo que su sobrina señala: un abusador sexual. En entrevista, lamentó que la hija de Alejandra Guzmán se llame víctima en un momento en el que hay todo un movimiento en contra del abuso y violencia hacia las mujeres.

"Sí pasó la violencia entre mi mamá y mi papá, pero eso no quiere decir que mi papá sea un pederasta, ahí ya cambia toda la cosa porque si a una mentira la apoyas de otras cosas que pasaron hace mucho tiempo, por lo menos en redes se convierte en una verdad; hay gente que le cree nada más porque hay un precedente de que era agresivo, y entonces es muy fácil decir que seguramente sí molestó a su nieta y la manoseaba cuando tenía cinco años, pero la verdad es que no".

Este martes, una revista de circulación nacional, asegura que Alejandra Guzmán, después de la entrevista que dieron él y su padre a Ventaneando (la semana pasada) sobre la situación, fue a reclamarle a su padre en casa de su hermano, que lo llamó cerdo y que casi llegan a los golpes. Luis Enrique afirma que todo esto es falso, y que por ello emprenderán acciones legales conta la revista.

"Enrique Guzmán ha sido un abusivo toda su vida", dice el papá de Frida

Luego de que varios familiares de Frida Sofía hablaron públicamente acerca de las acusaciones que la hija de Alejandra Guzmán hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien señaló de haberla acosado sexualmente desde los cinco años, su padre, Pablo Moctezuma también decidió mostrarle su apoyo.

Fue durante una entrevista en el programa de televisión De primera mano, donde el empresario declaró que le cree y apoya totalmente a su hija, a quien tuvo en la década de los 90 con la intérprete de "Yo te esperaba" e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

"Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray! , pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito", dijo Moctezuma.

Aunque ahora tienen una relación cercana, Pablo y Frida estuvieron alejados por varios años durante la infancia de ella. Según el empresario, fue Guzmán quien tomó la decisión de desplazar al padre biológico y otorgarle su apellido a la única hija de Alejandra.