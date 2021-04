¿Por qué Aracely Arámbula no aceptó aparecer en la serie de Luis Miguel?

Luego de que Aracely Arámbula diera a conocer la noticia de que no autorizó a la producción de Luis Miguel: la serie utilizar su imagen en la segunda temporada, el abogado Guillermo Pous, quien la asesoró legalmente en este proceso, explicó a detalle cuáles fueron las causas por las que la actriz tomó esta decisión y en qué consiste el derecho de intimidad al que Arámbula recurrió.

"La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que está explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia", contó Pous.

Según detalla el abogado fue antes de que se comenzara a grabar la segunda entrega de la serie, que tendrá su estreno el 18 de abril, cuando él y Aracely tuvieron un acercamiento con la productora y manifestaron su desapruebo a cualquier mención o inclusión de la figura de la actriz mexicana como parte de la historia.

"Ellos (la productora) se pudieron haber opuesto y haber decidido llevarlo a cabo, pero me parece que lo entendieron. No creo que alguien más se les hubiera opuesto como lo hicimos nosotros, de hecho me parece que nadie al día de hoy se ha opuesto, a pesar de la inconformidad que muchos han presentado de cómo se les ha presentado", dijo.

"Por eso Aracely Arámbula menciona en su comunicado que celebra que se haya respetado ese derecho y que todos deberían hacerlos valer, sobre todo como figuras públicas", agregó.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la intimidad, al cual recurrió la actriz se encuentra como una garantía individual, mientras que en el Código Civil se encuentra en los derechos de la personalidad y en la Ley Federal del Derecho de Autor se protege el uso de la imagen de las personas, según explicó el jurista. Estos fueron algunos de los recursos que utilizaron para argumentar su deseo y lograr que en lo posterior Luis Miguel no pueda utilizar el nombre o figura de quien fue su pareja por más de tres años y madre de sus dos únicos hijos varones.

Si en algún momento este acuerdo fuera violado, "La chule", como es conocida, tendría derecho a proceder legalmente contra la productora de la serie, que a su vez es autorizada por "El sol" para plasmar su vida.

"Ella tendría una alternativa para decidir si presenta este reclamo por el uso no autorizado de su imagen o si lo deja pasar pero ya es una decisión discrecional", añadió Pous.

En el mismo comunicado la también cantante de 46 años explicó que ella hará un trabajo autobiográfico para dar detalles de su vida en el futuro. El proyecto, detalla, abarcará desde su transición como artista, hasta su etapa como mamá.

"No es lo mismo que usted publique una autobiografía y mencioné ‘salí con tal persona’ a que comercialmente yo ficción toda esta narrativa biográfica y la explote violentando su intimidad, porque una cosa es la etapa profesional que puede existir en uno o el otro y otra es la esfera íntima", afirmó el abogado.