Las Vegas será la sede para la final de la Copa Oro 2021

El inmueble ubicado en Las Vegas, Nevada, casa de los Raiders de la NFL, será la sede del partido que dará al campeón de esta competencia en el próximo verano.

El duelo por el campeonato se disputará el primero de agosto.

Los grupos para la Copa Oro 2021 están de la siguiente manera:

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y Ganador de la Ronda Preliminar

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador de la Ronda Preliminar

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador de la Ronda Preliminar

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Catar.

The 2021 Gold Cup FINAL is coming to Las Vegas!

The championship match will be played at Allegiant Stadium on August 1st

Details: https://t.co/8DRDri2zac#ThisIsOurs #GoldCup21 pic.twitter.com/yHPfAQImE3