Liverpool prepara con buen ambiente el choque contra el Real Madrid

Los hombres de Jürgen Klopp, que comandó el grupo, saltaron al césped de la ciudad deportiva de Kirkby, que sustituyó a la antigua de Melwood, sobre las 17:00 GMT.

Roberto Firmino, que apunta a titular en sustitución de Diogo Jota, desapercibido en la ida, fue de los primeros en pisar el césped, mientras que los españoles Adrián San Miguel y Thiago Alcántara cerraron el grupo.

Klopp pudo contar con algunos canteranos para completar la sesión, ya que el Liverpool cuenta con bajas importantes como las de Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip y Jordan Henderson.

El alemán no quiso dar pistas de cara a la alineación de este miércoles, aunque parece que Thiago Alcántara dirigirá el centro del campo en lugar del defenestrado Naby Keita. El español, además, descansó contra el Aston Villa el fin de semana y solo jugó los últimos 20 minutos.

A la espera de que Klopp se decida entre utilizar a Jota, más velocidad, o a Firmino, mayor posesión arriba, el resto del equipo se mantendrá respecto a lo visto en Madrid, con Nathaniel Phillips y Ozan Kabak en defensa, Georginio Wijnaldum y Fabinho en el centro del campo, y arriba Sadio Mané, que también descansó en liga, y Mohamed Salah.

