Sin duda hoy vencería a Floyd Mayweather: 'Canelo' Álvarez

Cuando apenas tenía 23 años de edad, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó a Floyd Mayweather, uno de los boxeadores más mediáticos y polémicos de los últimos años.

Hoy en día, con 30 años de edad y con mayor experiencia, el mexicano asegura en esta ocasión la historia podría ser muy diferente a lo que se vivió aquel 14 de septiembre del 2013 en el MGM Grand Garden Arena, donde el estadounidense se llevó la victoria por decisión de la mayoría tras 12 asaltos.

En una entrevista para TUDN, “Canelo” se mostró seguro de conseguir una victoria en caso de volver a pelear contra “Money”.

“Sin duda. Sería muy diferente. Soy un peleador más maduro, con más experiencia y sería una pelea totalmente diferente”.

El tapatío, manifestó que el combate ante Mayweather le dejó bastante aprendizaje y motivación para continuar preparándose hasta convertirse en el mejor del mundo.

“Aprendí mucho. Soy un peleador que le gusta aprender de las cosas y hubiera sido cualquier otro peleador, pierden una vez y dejan de pelar dos años y empiezan a perder más, pero no, yo siempre dije ‘esto no me va a parar, yo quiero ser el mejor del mundo en algún momento y esto no me va a detener’, esa era mi mentalidad siempre”

También, reconoció que no vivía su mejor momento cuando enfrentó a Floyd Mayweather.

“Me dolió mucho, obviamente quería ganar, quería ser el mejor. Pero Dios sabe porque siempre hace las cosas, a lo mejor no estaba listo para tomar todo esto que se me iba a venir encima después de ganar.

Me sentí muy triste, pero no me deprimí. Me sentí triste, lo normal porque quería ganar, pero la depresión no, nunca”.