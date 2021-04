Recuerdan a Alejandra Guzmán 'ebria' hablando del trauma que le dejó su papá

En plena controversia dentro de la familia Guzmán, en redes sociales internautas retomaron las declaraciones que hizo Alejandra Guzmán en 2018 sobre el trauma que le generó la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal, luego de que ella lo defendiera tras las acusaciones en su contra.

La filtración del audio se originó en el marco de la creación de su bioserie, en el cual recuerda las vivencias que tuvo en su infancia al ver a Enrique Guzmán golpeando a Silvia.

"Estoy recordando las cosas que a mí me dolieron más en la vida, y le recordé (a Silvia Pinal) algo que quiero poner en mi bio, y son sus ojitos morados. Jamás había sacado ese dolor de mi corazón... Este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia, pero la abracé y lloré como una niña chiquita, y no se acuerda, no lo recuerda para nada. Todo el dolor que yo la vi que sufrió y que yo no puedo callarme y ella sí se calló", declaró.

En el presunto audio, 'La Guzmán' parece estar bajo los efectos del alcohol en una presunta fiesta, en la cual se sinceró sobre su familia.

"Yo le dije mami, yo te apoyo, y le agarré las manitas como ahorita, y le dije pues ya voy a hacer mi historia y sí voy a poner todo de lo que me acuerdo y voy a decir toda la verdad, toda la verdad, todo lo que pasó", agregó.

Además, en el mismo audio ella reitera que no sabe qué agregar y qué no en su historia, por lo que decidió pedir consejos a su ‘madrina de drogas’ para saber de qué sí puede hablar.

ESCÁNDALO ACTUAL

Actualmente Enrique Guzmán se enfrenta a críticas y ataques, pues su nieta Frida Sofía, lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía 5 años de edad.

A pesar de que aún no existe una denuncia legal en contra del intérprete, decenas de personas le han creído a la víctima, evidenciando comportamientos sexistas y machistas de Enrique en su pasado.