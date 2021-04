Presentan proyecto de Agua a investigadores

Carlos Espinosa González, gerente técnico de Agua Saludable para La Laguna, dijo que el proyecto no será la "panácea" que resuelva toda la problemática del agua en la región y reconoció que el eje no es el acuífero sino el abasto de agua.

Ayer se presentó el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna ante las Redes de Innovación Cooperativa, mismas que son integradas por investigadores, académicos y sociedad civil organizada, por iniciativa del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt).

Conagua informó que Carlos Espinosa González, experto en tecnología, será el gerente técnico del proyecto. Dentro de su currículum, mencionó que hace 30 años hizo estudios sobre el arsénico en la región. Señaló que se cuenta ya con el proyecto ejecutivo y que está próximo a arrancar.

Espinosa hizo una descripción técnica a los participantes y al término se dio un espacio para presentar dudas, comentarios y preguntas, que los asistentes aprovecharon para exponer la necesidad de que se cuente con un plan integral para frenar la sobreexplotación del acuífero Principal y el saneamiento en la cuenca alta del río Nazas, pues de lo contrario, no habrá proyecto que alcance para asegurar el futuro de la región lagunera.

Expusieron que hay pozos ilegales y clonados que extraen agua sin ningún control, y manifestaron su preocupación porque Agua Saludable no resuelve esta problemática.

Sobre la sobreexplotación, Espinosa dijo que es responsabilidad de Conagua que se cumpla la ley "sin situaciones de privilegio". Admitió que el proyecto no es integral "en el sentido estricto de la palabra", pero aseguró que el beneficio para el acuífero es "incuestionable". Exhortó a los asistentes a que ayuden a la dependencia a identificar los pozos clandestinos.

Dijo que el cambio climático no es una broma y que debido a la sequía que se presenta en la región habrá temporadas en que sea necesario operar de manera conjunta con los pozos de agua subterránea. Admitió que la medición es muy importante y expuso que el proyecto no será la "panacea" que resuelva toda la problemática del agua en la región.

Avelino Hernández Corichi, coordinador del Coecyt y moderador de la reunión, propuso contar con una agenda de trabajo con la Conagua para dar seguimiento al tema y consideró muy satisfactoria la inclusión para hablar sobre el proyecto federal.

Opiniones

Algunas voces: *Ricardo Peláez, de la comisión del agua de las Redes de Innovación, cuestionó si no habría alguna acción para la cuenca alta y consideró que no se debe renunciar a las aguas subterráneas como fuente de auxilio. *Roberto Muñoz, del consejo de cuenca Nazas-Aguanaval, pidió trabajar en la medición de pozos profundos para que exista un impacto positivo en el acuífero. * Hugo Pérez, del Colegio de Ingenieros Civiles, señaló que no se resuelve el problema de la recarga del acuífero. * Julián Mejía, de Renacer Lagunero, advirtió que no hay un estrategia integral de transición a un Estado de Derecho en materia hídrica y que el proyecto es insuficiente sin los medidores telemétricos, consideró que Agua Saludable es positivo pero que se deben atender también las causas que han orillado a esta situación. *Fernando Izaguirre dijo que la extracción sin control del acuífero es el problema principal y que se atienden 200 pozos pero hay más de 4 mil extrayendo agua subte