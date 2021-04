Faltantes recibirán solo una dosis de CanSino

Durango registra un avance en la vacunación contra Covid-19 de 162 mil personas en todo el estado, mientras que en la capital van más de 50 mil informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

No obstante, advirtió que aunque un alto porcentaje de los adultos mayores de 60 años ya se vacunó, todavía falta el resto de la población, por lo que no se deben relajar las medidas.

Además, expuso que faltan cinco municipios, en los cuales empezará la vacunación a partir de este martes: San Dimas, Coneto de Comonfort, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Simón Bolívar. A los habitantes de dichos municipios se les aplicará la vacuna Cansino, que es de una sola aplicación.

Asimismo, informó que el lunes se inició en Guadalupe Victoria la aplicación de la segunda dosis y desde el fin de semana en Topia y Canelas. En Otáez y Tamazula, se prevé iniciar en los próximos días la aplicación de la segunda dosis.

Dijo que se prevé que a mediados del presente mes ya haya sido aplicada la primera dosis a todas las personas mayores de 60 años o más que hayan decidido ponérsela en la entidad; y en mayo, concluyan con la segunda dosis. E hizo un llamado a los abuelitos a que aprovechen esta oportunidad y eviten creer en rumores.

En la reunión del Consejo Técnico Escolar el gobernador José Rosas Aispuro Torres reconoció que Durango es uno de los estados con mayor complejidad en cuanto a las comunicaciones, pese a lo cual es uno de los estados con mejor aprovechamiento en el país, durante la pandemia.

En la reunión virtual aseguró a los asistentes que se están preparando para un regreso seguro a las aulas a través de la rehabilitación de planteles y la desinfección de los mismos, para cuando se esté en condiciones de volver a las aulas.

No obstante, enfatizó que aún no hay fecha para la modalidad presencial, "mientras que sigamos teniendo contagios no vamos a poner en riesgo a los maestros y maestras y a la comunidad educativa en general".

Reiteró que se busca que el regreso a las clases presenciales sea hasta que el personal docente y administrativo del sector educativo esté vacunado, ya que también interactúan con padres de familia y alumnos por lo que confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinde el apoyo para que el personal educativo pueda tener su vacuna.

Aseguró que no se tomarán decisiones sobre el regreso a clases sin el consenso de la comunidad educativa, incluyendo los maestros.