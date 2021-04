¡Qué buena es nuestra comida!

Los platillos típicos de México son variados, pintorescos, algunos muy indigestos, pero por sobre todas las cosas se destaca su sabor y una característica muy recurrente que es lo picoso.

Con el maíz hacemos la masa y con ella hacemos tortillas que sirven para hacer los tacos y dentro de un taco ponemos hasta lo más inimaginable: puede ser carne preparada en mil formas o también puede haber jumiles, que son unos insectos que se comen secos y tostados o unos riquísimos escamoles, que son larvas de cierta hormiga. Lo de que son riquísimos me lo han platicado, yo no lo he podido -digamos que no lo he querido-comprobar personalmente. La palabra escamol procede del náhuatl azcatl que significa hormiga.

Con la masa de maíz no solamente hacemos tacos, también hacemos memelas, chalupas, huaraches, sopes, gorditas y desde luego, los internacionales tamales que también están rellenos de frijol, de queso, de pollo, de carne de puerco o de muchos otros ingredientes.

El nombre de la memela viene del náhuatl mimilli que es una abreviación de tlaxcalmimilli, una tortilla larga, gruesa y alargada. La chalupa originalmente es una pequeña embarcación y el bocadillo la imita: tiene la misma forma ovalada y va cargado con frijol, carne picada, queso, lechuga y desde luego, una salsa de chile muy picosa.

Los huaraches, los sopes, las gorditas y pellizcadas, como también las garnachas, son variaciones sobre un mismo tema, siguiendo más o menos la descripción que dimos de las chalupas: una base de masa de maíz y sobre ella, queso, frijol, carne picada o deshebrada y la infaltable salsa picosa. A algunas se les agrega mole, crema o algún otro ingrediente para hacerla aún más exquisita y tal vez también más indigesta, pero con hambre ¿quién piensa en eso?

El huazontle y el epazote son plantas que se le agregan a ciertas comidas, como los frijoles, para enriquecer su sabor. Huazontle viene de huauzontli, que se refiere a una planta delgadita como un cabello, pero la que más me preocupa es la palabra epazote que en náhuatl significa "desechos de zorrillo".

Hay platillos con nombresingeniosos como los "moros y cristianos", que no son otra cosa que arroz con frijoles, una combinación por cierto muy apetitosa.

También me llaman la atención las enchiladas suizas, sobre todo porque sabemos que en Suiza ni conocen las enchiladas. Bueno, en general las enchiladas son tacos y,a pesar del nombre, no son muy picantes. Las enchiladas suizas son tacos de pollo a los que se les pone arriba una capa de crema de leche que, con mucha imaginación,se parecen a los nevados alpes suizos.

Por eso se llaman así.

