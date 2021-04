Se manifiesta personal de lavado del IMSS en Torreón

Personal de la planta de lavado del IMSS en Torreón realizó ayer lunes una manifestación en pleno bulevar Revolución de Torreón. Durante varios minutos cerraron el paso vehicular para exigir que las autoridades les apliquen la vacuna contra el COVID-19, toda vez que se encuentran en constante riesgo de contagio por manejar materiales contaminados con el virus.

Fue en punto de las 15:17 horas que unos 30 trabajadores de ese centro de servicio hospitalario salieron a la calle y ocuparon el carril rumbo al oriente del bulevar Revolución. Con una manta y lanzando consignas exigieron sus respectivas dosis de la vacuna, indicaron que de lo contrario seguirán realizando acciones de resistencia, pero con presencia de más compañeros de otras áreas a las que el Gobierno federal ha dejado de lado en el presente proceso de vacunación.

TAMBIÉN LEE: Viven caos en último día de vacunación antiCOVID para adultos mayores de Torreón

"Lo que pasa es lo siguiente: nos llega la ropa a nosotros contaminada y a nosotros no nos ven como si fuéramos el 'refuego', pero realmente lo estamos y no nos hacen caso… Realmente estamos ahí en contacto, ya tuvimos fallecidos, ya estuvimos todos enfermos, la mayoría, no nos escuchan, nuestro sindicato nos abandonó totalmente, no nos dan ni una respuesta, solamente a plazos nos dicen que después y ya van meses", señaló uno de los inconformes durante la protesta.

Los trabajadores bloquearon también por espacio de varios minutos el sentido al poniente del mismo bulevar Revolución, en todo momento bajo el apoyo y la vigilancia de agentes de Tránsito, mismos que procuraron adecuar desviaciones para los vehículos y así evitar confrontaciones con los conductores y choferes.

LEE MÁS: Continúan gestiones en Coahuila para adquirir vacunas contra COVID-19

Para las 15:45 horas los quejosos permitieron nuevamente el paso regular del tráfico, se retiraron no sin antes advertir que seguirán los bloqueos y manifestaciones, incluso en otras clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las que existe la misma inconformidad.

Cabe recordar que fue el pasado jueves que manifestaciones en el mismo sentido se realizaron pero en la Clínica No. 66 del mismo IMSS en Torreón, ahí personal de enfermería, medicina y de servicio también reclamó a las autoridades federales por haberlos dejado fuera del plan de vacunación contra el COVID-19.

La Delegación en Coahuila del Gobierno federal no ha emitido hasta este mismo lunes en la tarde ninguna información referente a este tema.

Todos debieron ser vacunados: Reyes Flores

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, indicó que todos los trabajadores de hospitales debieron ser vacunados. “Los directores de hospitales pasaron una lista y todos se vacunaron. No hay ninguno que haya faltado”, dijo. Ante la inconformidad de personal de salud que no fue incluido, el funcionario señaló que deberá revisarse por qué no fueron incluidos.

Por su parte, la Delegación del IMSS en Coahuila reiteró respecto el mismo lunes que el control en el plan de vacunación en el país no depende del propio instituto, además de que deberá de ser el propio Gobierno federal el que brinde información al respecto de la aplicación de las dosis. Además, señaló que hasta el momento el personal de dirección en las clínicas del IMSS de Torreón no ha recibido vacuna alguna contra el COVID-19, por lo que mantienen disponibilidad para aclarar dudas al persona mediante la línea de atención telefónica 800-623–2323, misma en la que se reciben quejas, sugerencias y otros comentarios respecto al proceso de vacunación al personal del instituto