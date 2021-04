Reciben 5 mil vacunas BCG para Madero y SP

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número VII, Rocío Quiroz Flores, confirmó que recientemente se les entregó un lote de 5 mil vacunas contra la tuberculosis miliar y meníngea (BCG), por lo que desde la semana pasada se procede a su aplicación.

Especificó que la presentación que se les entregó es para la aplicación de 10 dosis, por lo que citan a mismo número de madres de familia para que lleven a sus hijos ya que se debe aplicar la totalidad del contenido de cada frasco pues al abrirlo caduca, pues no es posible reintegrar el sobrante a la cámara de refrigeración, como ocurre con otros antivirales.

"Siempre ha sido así; la presentación que nos entregan es para 10 dosis y al preparar un frasquito ya no lo podemos regresar al refrigerador, por lo que estamos citando a las madres con sus niños en grupos de 10 para la vacunación".

Explico que la vacunación de los menores se realiza en el Hospital General de San Pedro de lunes y viernes, al igual que en el edificio de la Jurisdicción Sanitaria, la cual se encuentra en Francisco I. Madero, aunque mencionó que debido a la gran demanda que se tiene, no descartan realizar la vacunación también los miércoles.

La jefa reiteró que la remesa que se le envió es para 5 mil personas, pero no hay un número especificó para aplicar en cada municipio, ya que eso dependerá de la necesidad que se tenga, además aseguró que si se necesitan más vacunas, hay disponibilidad para que se las entreguen.

"Nosotros no podemos ni debemos negar la vacuna y aunque no les corresponda a las personas acudir a aquí por no ser parte (su domicilio) de ubicación geográfica o estadística de la jurisdicción, se le debe de aplicar".