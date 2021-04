Loui Martz y su perspectiva musical

Luis Humberto Martínez Arroyo, originario de Ciudad Lerdo, y conocido dentro de la escena musical como "Loui Martz", ofrece una propuesta musical que él mismo define como experimental y de diversos tintes. "Está enfocado a la música electrónica, tecno, progressive house, pero también influencias del pop y jazz. Es una combinación, un híbrido".

Su inspiración viene de la cotidianidad, de los sonidos y sensaciones que se encuentran en la naturaleza, desde la emisión de las plantas contra el viento hasta los ruidos emitidos por las personas al cruzar las calles.

Su introducción en la música tuvo lugar desde que tenía escasos siete años, cuando comenzó a tocar piano y, con esta base, empezó a interpretar diferentes melodías, y con el paso de los años intentaba agregar o quitar elementos de la música ya existente. Sin embargo, la inquietud artística que lo acompañaba no lo dejó mantenerse al margen, por lo que comenzó a crear sus primeras pistas.

Al principio, cuando comenzó a crear su música, buscaba hacer melodías que la gente disfrutara; sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que este no era el camino que quería tomar. "Comencé a hacer música IDM, más comercial, pero me di cuenta de que no era por ahí. Estuve en bandas por un tiempo, hasta que comencé el proyecto 5arabia. Tuvimos muy buenos momentos, pero ahora quiero enfocarme en lo mío. Estoy en un punto donde quiero dedicarme enteramente a esto. Tienes que entregarte al cien por ciento para hacerlo funcionar".

ROMPIENDO CON LO ESTABLECIDO

Para Luis, el buscar experimentar con diferentes sonidos y "texturas" fue una motivación para comenzar a hacer cambios a las partituras de música ya existente; sin embargo, esto lo llevó a tener un fuerte impulso por crear su propio material que lo identificara.

"Lo que me motivó fue la experimentación. Casi siempre salgo con una grabadora a pescar los sonidos que me encuentro, lo que me llama la atención, lo que está pasando al momento en el lugar donde estoy. Si un sonido me gusta, lo transformo en algo que la gente pueda bailar. He usado muchos sonidos que cuando la gente se entera de lo que es no lo cree. Me dicen: '¿Cómo es posible? No suena así', al enterarse de que se trata de un audio con risas de amigos".

Otra de sus motivaciones fue la de lograr apelar al sentimiento del público; sin embargo, es consciente de que esto no necesariamente tiene que llegar al público de la forma en que él lo imaginó. "Me gusta recibir feedback, saber qué es lo que otros colegas productores sintieron al escuchar mi música. Tal vez no llegue de la forma en que yo lo pensé, pero definitivamente les despierta algo".

LA CREATIVIDAD COMO UN ENTE AISLADO

Luis compartió detalles del proceso que atraviesa para llegar al producto final. "Una canción está lista cuando yo decido que así es. Últimamente me pongo ciertos requisitos para poder terminarla, porque, de otra forma, puedo modificarla durante años", a lo que agregó: "antes me pasaba que pensaba 'no está listo, puede sonar mejor' y, claro, siempre puede sonar mejor; a lo mejor con más producción, más cambios y más dinamismo. Puede sonar mejor, pero ¿hasta qué punto? Para mí, ahorita es más importante terminar algo a tenerlo mucho tiempo cambiándolo hasta que quede listo".

El proceso que él emplea para crear su música lo considera diferente y auténtico, comenzando por el equipo que emplea, ya que en este momento se encuentra desarrollando prototipos de sintetizadores que, al mismo tiempo, utiliza para trabajar en su proyecto.

"Mi música es un poquito diferente, yo creo que se caracteriza por combinar la naturalidad de los sonidos con los instrumentos electrónicos. Tengo un proceso de producción un poco diferente, estoy desarrollando equipo electrónico, sintetizadores, también muchas de las cosas las grabo con prototipos que hago, desde la parte electrónica, y eso también le da un sonido diferente porque es algo que no existe, es algo que estoy creando y que estoy utilizando para trasformar el sonido. Hago las herramientas para crear y las manipulo a mi gusto".

Por otro lado, una de las características que más marcan la esencia de su música es la de llevar al límite la producción para luego depurar. No cree en el método de "agregar pequeños arreglos poco a poco".

"Primero sale la idea principal de lo que voy a hacer, a veces sintetizo algo con algún instrumento y lo tomo como base; esa idea principal la exploto, la saturo. Saturo por secciones, por lo general, comienzo con la parte principal de la canción, algún bajo, algún beat, algún sinte. Cuando ya se siente compleja, sigo metiendo más detalles, y llega un punto en el que la siento saturada y luego empiezo a depurar".

"Después de eso hago su contraparte, un break, algo más bajo, y cuando siento que esas dos partes comienzan a fluir, ya está a la esencia de la canción, las bases. Cuando ambas partes conectan, empiezo a estructurar. Trato de separar la parte técnica de la parte creativa. Empiezo a crear una estructura: intro, puente, dependiendo del género y del estilo que le quiera dar a la canción".

EL BRINCO AL EXTRANJERO

La carrera que Luis Martínez ha construido desde hace 18 años comenzó a dar frutos poco a poco. Y lo que él llama "su mayor logro al momento" llegó a finales del año pasado, cuando, en colaboración con la disquera At Swim Records y su subdisquera Punch Up Records (enfocada en el tecno), lazaron material discográfico en versión vinyl.

"Lanzamos un remix de mi canción 'Baile Mugroso' con su proyecto 'Greatest Lady Swimmers'. Estuvo muy interesante que ellos tomaron la decisión de sacarlo en vinyl, que ahorita se está vendiendo en tiendas de Inglaterra. Las tiendas de vinyl se mueven más allá. El master se hizo en un estudio muy grande, Metropolis Studio; es uno de los más reconocidos a nivel mundial".

Luis comparte su interés por crear música junto a disqueras mexicanas, dado que hasta el momento solo ha colaborado con un mexicano y con productores extranjeros. Por otro lado, se muestra a la espera del regreso de los festivales y conciertos, dado que desea ofrecer un live set.

"Me gustaría hablar de mi live set, tocar en festivales, esperando que regresen. No es DJ set, es live con detalles más orgánicos, con más instrumentos acústicos. Sí es electrónico, pero me gustaría usar melódica, kalimba y sonidos que he grabado fuera, pero en vivo. Busco recolectar el sonido del lugar de donde estoy y samplearlo ahí".

Cerró agregando su motivación para regresar a los escenarios con una propuesta diferente. "No se trata de lanzar una pista. Es un proceso diferente y más complejo porque es estarlo haciendo el momento. No lo dejo fluir, yo lo tengo que hacer fluir".