Desertará cerca del 7 % de estudiantes

El secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, reconoció que en Coahuila se han incrementado las diversas variables de deserción que tienen impacto en el tema educativo derivado de la pandemia del COVID-19 que ha impactado en la entidad y todo el país.

Señaló que aproximadamente el 7 por ciento de los estudiantes de los diversos niveles educativos ya no continuarán en el siguiente ciclo escolar, es decir, poco menos de 40 mil alumnos de un universo de 610 mil que conforman el nivel básico de los planteles públicos.

González Calderón además realizó una precisión respecto a la deserción, pues según las evaluaciones de las propias autoridades, se trata de un fenómeno que tiene varios tipos de análisis, los cuales tocan elementos como la economía familiar, el acceso restringido a la educación en línea y el propio desempeño de los estudiantes.

"Deserción sí tenemos, es que tenemos varios tipos de deserción: la primera es la deserción laboral, cuando los papás que vinieron a trabajar a Coahuila porque estaba en abundancia se quedaron sin trabajo y se regresaron a sus estados de origen; la segunda deserción es la económica y desde el punto de vista de la familia, que se quedó sin trabajo y pusieron a muchos de los niños a trabajar o que simplemente no tienen dinero ni para mandarlos a la escuela porque no están ganando, no están recibiendo dinero y pues no tienen dinero ni para comprarles sus zapatos; la deserción académica".

El funcionario estatal indicó que en cualquiera de los casos anteriores se considera dentro del sistema de evaluación escolar como los alumnos quedan como "reprobados", ante ello dijo que se trabaja desde la autoridad para analizar las mayores causas de deserción y buscar alternativas para los alumnos, de forma que se reduzca dicho porcentaje del 7 por ciento hasta "lo mínimo".