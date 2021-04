En un comunicado, la Policía explicó que sobre las 15:15 hora local (19:15 hora GMT) acudió a la escuela de secundaria Austin-East Magnet por un tiroteo donde había un agente implicado.

Según los datos preliminares de la investigación, las autoridades se trasladaron al lugar ante las informaciones de que había un individuo armado en el centro educativo, que abrió fuego cuando los agentes se aproximaron, lo que causó heridas a uno de los efectivos del orden.

La nota agrega que un hombre, que no identificó, perdió la vida en este suceso, mientras que otro fue detenido a la espera de que culminen las pesquisas.

El policía herido fue llevado a un hospital sin que se tema por su vida.

Anteriormente, medios de comunicación locales, como Knox.news, habían señalado que había un arrestado y un agente de Policía, encargado de la seguridad del instituto, entre las víctimas, ya que habían apuntado que había varias.

EUA ha vivido en las últimas semanas una racha de tiroteos que han llevado al presidente del país, Joe Biden, ha anunciar recientemente una serie de medidas de alcance limitado para atajar la violencia con armas de fuegos y a exigir al Congreso que deje de tolerar un problema que ha descrito como una "vergüenza a nivel internacional".

De acuerdo con datos aportados por Biden hace cuatro días, a diario mueren 106 personas por disparos de armas de fuego en EUA, todos los meses hay 53 feminicidios cometidos con pistolas y la violencia armada "impacta mucho más a la población negra y latina".

