'Es normal que estén chin.. y chin…', dice 'Tuca' Ferretti tras polémica con aficionado 

El pasado sábado, durante el encuentro entre Tigres de la UANL y Club América, un aficionado se robó la atención tras, según varias versiones, "ser sacado por la seguridad" o "haber abandonado voluntariamente" el Estadio Volcán luego de lanzar presuntos insultos en contra del director técnico Ricardo Ferretti.

Según lo dicho por el propio seguidor de los felinos, él solo hizo la petición de que metieran al jugador Leo Fernández, frase a la que se le acusa de haberle agregado “pinche cojo”, para referirse al entrenador que recientemente fue operado.

@M_Culebro Ya no podemos pedir que meta a un jugador???? pic.twitter.com/C3gB7Rsqju — ρσℓℓσρєℓση (@pollopelon) April 11, 2021

Mientras el club esclarece los hechos, el estratega de Tigres fue cuestionado durante la conferencia de prensa de este lunes sobre el tema, del cual dijo “no tener idea”.

Estamos investigando lo ocurrido ayer en las tribunas del Estadio Universitario y tomaremos medidas para que esto no vuelva a suceder. Como institución respetamos el derecho de nuestra afición a expresarse y manifestarse.#EstoEsTigres #PerfilTigre — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) April 11, 2021

“De problemas con aficionados, pues he tenido miles. Antes, cuando los estadios estaban llenos aquí, siempre ha habido discordancia en ciertas cosas. Yo no soy centenario para caer bien a todo el mundo, ni tampoco todos los aficionados son como Libres y Locos que apoyan todo el tiempo.

De 43 mil personas que entran en el estadio, aún siendo lo que fuimos, el equipo de la década, tenía discusiones con aficionados. Para mi esto es una cosa normal; que me mienten la madre, que me vengan a decir de cosas, que pon a jugar a fulano cuando ya hice los cambios, que tienen preferencia por un jugador, y están chingue y chingue ‘pon al jugador, y pon a jugador’, bueno, esto es una cosa normal.

Qué me digan de cosas, que me mienten la madre, aparte mi madre ya se murió, ya ni me afecta. Y cuando me mientan la madre yo digo ‘Quiubole, hermano”; Discutimos y todo esto, pero para mí, hasta ahí", sentenció.