Con fotos en ropa interior, Regina Blandón se defiende de críticas sobre su cuerpo

Regina Blandón reflexionó sobre los estándares de belleza impuestos luego de que la actriz fuera objeto de críticas por mostrar “lonja”.

A través de imágenes en donde se muestra en ropa interior en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Bibi” en la exitosa comedia La familia P. Luche, se pronunció sobre los comentarios que ha recibido sobre su apariencia a lo largo de su carrera y cómo han repercutido en su vida.

"El otro día me comentaron en una foto, 'Enseñándonos la lonja', y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan, 'No, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien', no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chin#$%& a su cuerpo por no verse de cierta forma", comienza el mensaje de la mexicana.

La actriz decidió sincerarse sobre las inseguridades que le provoca su cuerpo debido a la presión constante en la que se encuentra por cumplir con cierta imagen corporal como figura de la televisión.

"Diario me levanto a pesarme y no saben lo de la ve#$%& que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen, 'bueno, es que a lo que te dedicas tú siempre tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre arreglada, siempre fit, y 'ay, qué bueno que enflacaste, te ves mucho mejor", escribió la famosa.

Blandón habló sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera por “ocultar” algunas partes de su cuerpo que, según narró, la han hecho sentir insegura.

"Cuando tengo un casting lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es, '¿Qué me voy a poner para que no se me vea alguna lonja?', en vez de pensar en lo que más me pin#$%& gusta hacer que es actuar".

Finalmente, Blandón animó a quienes pasan por una situación similar, a lucir de la forma que quieran, al igual que alentó a ignorar las opiniones negativas respecto al físico.

Las palabras de Regina cobraron tanta fuerza que su post está por alcanzar el medio millón de "likes" y un sinfín de mensajes de agradecimiento por alentar el amor propio.

Fernanda Castillo, Ludwika Paleta, María León, Michelle Renaud y Natasha Dupeyrón fueron algunas famosas que mostraron su apoyo.