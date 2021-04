Cómo funciona Binomo en México

Los comerciantes siempre buscan encontrar una plataforma confiable y obtener ingresos adicionales y Binomo es una forma apropiada. Esta plataforma de comercio viene operando desde el año 2014 en más de 130 países. Si deseas conocer más a fondo sobre qué es Binomo, sus funciones y características para decidir si es conveniente o no, te invitamos a que siga leyendo este artículo.

¿QUÉ ES BINOMO? - ¿SEGURO O NO?

Binomo México es un bróker regulado desde el año 2018, el cual recibió un certificado de la Comunidad Financiera Internacional, lo que significa que la plataforma es segura para los comerciantes.

Además, Binomo ha ganado diferentes premiaciones a lo largo de su carrera. Según los FE Awards del 2015 la mejor plataforma para principiantes. En 2016, la compañía recibió el premio la plataforma del año de los premios IAIR. Esto prueba que la plataforma Binomo no es una estafa.

OPINIONES DE LOS OPERADORES

Algunos comerciantes preguntan si Binomo es fraude. Básicamente en Internet, hay opiniones tanto positivas como neutros sobre el trabajo de la plataforma. Aquí tenemos algunos reviews de comerciantes reales:

Alexey: “El recurso es bueno. Me alegré de que el trato se pueda hacer a partir de 1 dólar. Entonces lo promocionaron, ahora opero con montos mayores”.

Elena: “El sitio es funcional, todas las herramientas necesarias están presentes. El retiro de fondos es honesto. En general, estoy contenta con todo”.

Leomar: “He aprendido mucho con Binomo. Lo mejor para aprender acerca del mercado de activos. En poco tiempo voy a comenzar a operar con fondos reales para obtener ganancias reales”.

INICIAR SESIÓN Y CONECTARSE

El proceso de registro te llevará unos minutos:

Ingrese en el sitio web de Binomo y ubique el área de registro. Ingrese su contraseña y dirección de correo electrónico. Seleccione la opción de moneda para operar (dólares, euros o moneda local). Lea los términos y condiciones y condiciones y acéptelos. Para finalizar, haga clic en “Crear cuenta”.

Con su cuenta, ya podrá Binomo iniciar sesión para entrar en su cuenta y operar. Puede obtener un estatus más alto depositando la cantidad necesaria de fondos, practicar con la cuenta Demo.

Note! You can Sign Up or Login to binomo.com using your Google account.

¿CÓMO UTILIZAR BINOMO?

Binomo, como toda plataforma de trading permite realizar operaciones, en el que el trader hace un pronóstico del cambio en el valor del activo seleccionado. Para utilizar esta plataforma de comercio deberá realizar los siguientes pasos:

Elija un activo dentro del grupo de los disponibles. Establezca un tiempo de ejecución de la operación. Ingrese el monto de su inversión (el mínimo es 1$). Realice su análisis técnico. Establezca su pronóstico si el precio del activo UP o DOWN. Espere el resultado durante el tiempo establecido.

Si el resultado del pronóstico fue acertado, el comerciante obtuvo un ingreso adicional, de lo contrario, perdió su inversión.

TIPOS DE CUENTA

Binomo bróker ker es una plataforma comercial que ofrece a los usuarios cuatro tipos principales de cuentas. Puedes elegir cualquier tipo de gestión de tus finanzas que te sea conveniente.

Cuenta Demo: Una cuenta de prueba gratuita perfecta para principiantes sin arriesgar fondos. Dispone de un saldo virtual de 1000$ el cual no se puede retirar.

Estándar: Rendimiento de los activos de hasta un 85% en caso de pronóstico acertado. Depósito inicial de 10$. Retiro de fondos hasta 3 días o más hábiles según método de pago.

Oro: Inversión gradual de 500$. Lista de activos de más de 50 y el rendimiento es de hasta un 90% con pronóstico acertado. Posibilidad de compensación por pérdidas de 5% y seguro de fondos en algunos casos.

VIP: Inversión gradual de 1000$. Retiro de fondos hasta 4 horas según método de pago (pero puede tomar más tiempo). Lista ampliada de más de 60 activos, seguro de fondos, torneos VIP.

DEPOSITAR Y RETIRAR

Para reponer su depósito comercial y retiro de fondos, vaya a la pestaña “Cajero” y seleccione uno de los sistemas de pago que se le ofrecen. Complete todos los campos obligatorios, especifique el monto y los detalles de su sistema de pago y haga clic en el botón para acreditar o retirar en la cuenta.

En el caso de los retiros, haga clic en “Recibir”. Su solicitud será enviada para una verificación de seguridad financiera. Los fondos se le retirarán de varias minutos a 3 días o más, dependiendo del tipo de su cuenta y método de pago.

TORNEOS

Los torneos son una forma novedosa de obtener dinero extra con Binomo. El objetivo de la competencia es la mayor cantidad en el balance durante el torneo. Se trata de varios concursos para profesionales, torneos semanales, torneos pagados y gratuitos para especialistas en comercio financiero.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BINOMO

En esta sección vamos a conocer que es Binomo App. La aplicación es una utilidad que permite que los traders puedan en Binomo descargar y operar desde su aplicación móvil.

PARA ANDROID E iOS

Las aplicación Binomo se pueden encontrar en App Store para iOS y Google Play para Android. La funcionalidad del terminal para teléfonos inteligentes es generalmente comparable a la versión principal con algunas diferencias y limitaciones. Puedes download Binomo Apk para Android en este enlace: https://binomo.com/es/promo/android.

PARA PC

No es necesario instalar un software adicional para trabajar en una PC con Windows. No obstante, si tienes problemas con la plataforma web.

CONCLUSIÓN

En resumen, podemos concluir que Binomo es seguro y cuenta con todo lo necesario para que traders novatos y expertos puedan operar con una plataforma de alta calidad. Su centro de formación, torneos y aplicación móvil son características competentes, además de su bajo requisito de mercado.

Sin embargo, es importante mencionar que todo negocio de trading online conlleva a riesgos y lo más recomendable es reducir estos riesgos utilizando primero una cuenta Demo y afinar estrategias antes de operar con fondos reales.